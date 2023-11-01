مدرب فرانكفورت يشيد بشايبي ومرموش

أشاد مدرب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، دينو توب مولر، بالدولي الجزائري فارس شايبي والمصري عمر مرموش.

وقال مدرب فرانكفورت في تصريحات له: “شايبي تطور بدنيا ويقاتل بشكل أقوى ويحصل على الكرة بسهولة ويصنع الخطورة”.

وأضاف المدرب دينو توب مولر، متحدثا عن شايبي: “هو لاعب يملك إمكانيات مذهلة”.

كما أثنى المدرب على إمكانيات الدولي المصري عمر مرموش، وقال: “مرموش لاعب رائع ويبذل قصارى جهده دائما، ومن المؤكد أنه يملك عقلية مثالية”.

وقال توب مولر في تصريحات نقلتها صحيفة “كيكر”: “الطريقة التي لعب بها مرموش في مركز رأس الحربة تجعلني أرفع له القبعة”.

وتابع: “الرائع أن مرموش يتطور ويركض أكثر الآن نحو العمق ويهز شباك المنافسين”.