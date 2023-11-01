-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب فرانكفورت يشيد بشايبي ومرموش

عمر سلامي
  • 166
  • 0
مدرب فرانكفورت يشيد بشايبي ومرموش
أرشيف
شايبي ومرموش والسخيري

أشاد مدرب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، دينو توب مولر، بالدولي الجزائري فارس شايبي والمصري عمر مرموش.

وقال مدرب فرانكفورت في تصريحات له: “شايبي تطور بدنيا ويقاتل بشكل أقوى ويحصل على الكرة بسهولة ويصنع الخطورة”.

وأضاف المدرب دينو توب مولر، متحدثا عن شايبي: “هو لاعب يملك إمكانيات مذهلة”.

كما أثنى المدرب على إمكانيات الدولي المصري عمر مرموش، وقال: “مرموش لاعب رائع ويبذل قصارى جهده دائما، ومن المؤكد أنه يملك عقلية مثالية”.
وقال توب مولر في تصريحات نقلتها صحيفة “كيكر”: “الطريقة التي لعب بها مرموش في مركز رأس الحربة تجعلني أرفع له القبعة”.

وتابع: “الرائع أن مرموش يتطور ويركض أكثر الآن نحو العمق ويهز شباك المنافسين”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بلومي يزور الشّباك لِثالث مرّة

بِالفيديو: بلومي يزور الشّباك لِثالث مرّة

رسميا.. السعودية مسرحا لِمونديال 2034

رسميا.. السعودية مسرحا لِمونديال 2034

بِالفيديو: ثامن هدف لـ “عمّورة”

بِالفيديو: ثامن هدف لـ “عمّورة”

هذا ما قاله ميسي عن هالاند ومبابي بعد فوزه بالكرة الذهبية

هذا ما قاله ميسي عن هالاند ومبابي بعد فوزه بالكرة الذهبية

بِالفيديو: شعيبي يُسجّل هدفا ضدّ بن سبعيني

بِالفيديو: شعيبي يُسجّل هدفا ضدّ بن سبعيني

 انتقادات شديدة لبن سبعيني بسبب مستواه في مباراة فرانكفورت

 انتقادات شديدة لبن سبعيني بسبب مستواه في مباراة فرانكفورت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد