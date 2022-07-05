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رياضة

مدرب فرنسا: الجزائر أنجبت لاعبين عالميين وجمهورها “خرافي”

علي بهلولي
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مدرب فرنسا: الجزائر أنجبت لاعبين عالميين وجمهورها “خرافي”
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ليونيل روكسال

قال مدرب منتخب فرنسا لِأقلّ من 18 سنة ليونيل روكسال كلاما جميلا، عن الكرة الجزائرية والجمهور وألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022.

وكان التقني ليونيل روكسال قاد منتخب بلاده فرنسا، لِإحراز ذهبية ألعاب البحر المتوسّط، بعد فوز أشباله في النهائي على نظرائهم من إيطاليا بِهدف لِصفر.

وأوضح ليونيل روكسال في مؤتمر صحفي نشّطه عقب النهائي، أنه لم يسبق له في مشواره الرياضي رؤية هذا الكمّ الهائل من المُشجّعين في المدرجات، وأشار إلى الجمهور الذي حضر نهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب المتوسّطية، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، سهرة الإثنين.

وأضاف مدرب أصاغر منتخب “الديكة” أن الجزائر أنجبت لاعبين عالميين، وما زالت قادرة على منح هذه الرياضة مواهب آخرين.

واختتم التقني الفرنسي ليونيل روكسال تصريحاته، مُقدّما تشكّراته إلى السلطات الرياضية الجزائرية، على حسن الضّيافة، ونجاحها في تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة.

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