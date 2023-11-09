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رياضة

مدرب فرنسا “عبوس” لِعدم تصويت الجزائر لِمصلحة مبابي

علي بهلولي
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مدرب فرنسا “عبوس” لِعدم تصويت الجزائر لِمصلحة مبابي
ح.م
ديدييه ديشان.

أبدى النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان عدم رضاه، لِإبعاد بعض المُصوّتين لاعبه كيليان مبابي من خماسي مقدّمة تصنيف جائزة “الكرة الذّهبية” 2023.

وكان مُمثّل الجزائر (الصحفي يزيد وهيب) في الاقتراع، قد أدرج كلّا من أرلينغ هالاند وليونيل ميسي وبرناردو سيلفا وكيفين دو بروين وروبيرت ليفاندوفسكي – على الترتيب – خماسيا لِمقدّمة التصنيف. عِلما أن إدارة مجلّة “فرانس فوتبال” صاحبة الجائزة، تمنح كلّ بلد حقّ التصويت بِواسطة مراسليها أو الصّحفيين المُخضرمين.

وقال ديدييه ديشان في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “لقد فوجئت لِعدم وضع كيليان مبابي ضمن لائحة الخمسة الأوائل. أشعر بِشيء من الخيانة”!

ولم يكن مُمثّل الجزائر المُصوّت الوحيد الذي أنزل مبابي إلى “الدرك الأسفل”، ذلك أن زملاءً له فعلوا بِالمثل، على غرار صحفيي الدانمارك وسويسرا والنرويج والبوسنة والهرسك، وغيرهم.

وشدّد مدرب منتخب “الديكة” على أن لاعبه كيليان مبابي، كان يستحقّ نيل “الكرة الذّهبية” لِعام 2023. عِلما أن مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تموقع ثالثا في التصنيف النّهائي، خلف المُتصدّر للائحة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والوصيف النرويجي أرلينغ هالاند.

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