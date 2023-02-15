مدرب فرنسا للأشبال يستدعي لاعبا دوليا جزائريا!

وجّه مدرب منتخب فرنسا لِفئة الأشبال الدّعوة إلى لاعب دولي جزائري ينتمي إلى هذا الصّنف.

وأعلن الناخب الوطني الفرنسي جون لوك فانوتشي عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مُواجهتَي إيطاليا، وقد ضمّت اسم المهاجم ديالو تيديان البالغ من العمر 16 سنة، والذي يرتدي زيّ نادي ستراسبورغ لِفئة لأشبال (الرّابع من الأسفل في القائمة).

ويتبارى منتخب فرنسا لِأقلّ من 17 سنة مع نظيره وضيفه الإيطالي، ودّيا ومرّتَين في الـ 21 والـ 23 من شهر فيفري الحالي.

وكان ديالو تيديان قد استلم في مطلع مارس 2022 دعوة الناخب الوطني الجزائري لِصنف الأشبال رزقي رمان، من أجل المشاركة في تربّص بِالعاصمة، رفقة 32 زميلا له (رقم “16” في القائمة).

ولا يُعبأ بِطريقة كتابة الاسم بين اتحادَي الكرة الجزائري والفرنسي، لِأن اللاعب المعني بِالأمر هو نفسه في موقع الهيئتَين.

يبقى الآن انتظار ردّ فعل ديالو تيديان تُجاه دعوة مدرب المنتخب الفرنسي أشبال، عِلما أن لوائح “الفيفا” لا تُعيقه بِشأن تغيير المنتخب، ما دام لم يُشارك في مباراة رسمية على مستوى الفرق الوطنية للأكابر.