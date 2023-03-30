مدرب فرنسا يُقاضي إعلاميا

رفع الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان دعوة قضائية ضد أحد مواطنيه، يشتغل إعلاميا بِإذاعة “آر آم سي”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، على لسان إيزابيل وكشتاين محامية ديدييه ديشان، قولها: “ديدييه ديشان ليس لديه مشكلة مع النّقد، حتى اللاذع منه. لكن هناك (الإعلامي دانييل ريولو) مَن يتّهم مُوكّلي بِأنه غير نزيه وغير صادق. يقول السيد ريولو عن ديشان إنّه متلاعب،و كاذب. هذه كلمات لا تُطاق”.

وأضافت أن هناك أشبه بِحملة شعواء ضد الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان.

وكان الإعلامي دانييل ريولو وفي أحدث ظهور له عبر إذاعة “آر آم سي”، قد اتّهم ديشان بِأنه لم يُقدّم تفسيرا مقبولا، عمّا جرى للمهاجم كريم بن زيمة عشية انطلاق فعّاليات كأس العالم 2022 بِقطر.

وكان بن زيمة قد صرّح في تاريخ سابق بِأنه بعد مغادرته لِمعسكر “الديكة”، والتحاقه بِمقرّ ناديه ريال مدريد. وعقب فحصه من قبل طبيب الفريق الإسباني، أكّد له أنه يُمكنه العودة إلى قطر، وخوض المونديال انطلاقا من الدور ثمن النهائي. لكن الناخب الوطني ديدييه ديشان أصرّ على تمرير تقرير طبيب “الزّرق”، والذي مفاده أن بن زيمة لا يُمكنه المشاركة في كأس العالم، ولن يتعافى من إصابته حتى ينتهي المونديال.