مدرب فرنسا يُلمّح إلى أن “الفيفا” اخْتُطفت

لم يستسغ النّاخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان الطريقة التي لجأت إليها “الفيفا”، لمّا أسندت إلى ستّ بلدان مهمّة تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وقال ديدييه ديشان: “لا أعرف مَن الذي يتّخذ القرارات في الفيفا. لا أُخفي حقيقة أنّني أحبّ الأشياء التي تكون أكثر تماسكا على المستوى الرّياضي والأخلاقي، لكنّني لا أعتقد أن الفيفا وصلت إلى هذه النّقطة”.

وأضاف في تصريحات نشرتها الصّحافة الفرنسية، بينها جريدة “لو فيغارو”، عشية مُواجهتَي منتخب بلادها لِهولندا واسكتلندا، أن من مساوئ مونديال 2030 تنقّل المنتخبات إلى أمريكا اللاتينية، ثم العودة في ظرف وجيز إلى أوروبا، لِخوض مقابلات عالية التنافس، يحمل بعضها طابعا حاسما. الأمر الذي يطرح التساؤلات عن اللّياقة البدنية والإجهاد والإصابات.

وكان يُفترض إقامة طبعة 2030 بِأمريكا اللاتينية، أو الأوروغواي استثناءً، وذلك بِمناسبة مرور مئة سنة على تنظيم البلد لِتظاهرة كأس العالم في أوّل نسخة لها. ولكن الرّغبة الجامحة لِرئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو في جني مزيد من المال، ولعبة “الكواليس”، كانا لهما قرار آخر.