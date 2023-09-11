-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب فرنسي: الجزائر تحوز منشآت رياضية عالمية وينقصها هذا الشّرط

علي بهلولي
  • 1050
  • 0
مدرب فرنسي: الجزائر تحوز منشآت رياضية عالمية وينقصها هذا الشّرط
ح.م
باتريس بوميل

أشاد التقني الفرنسي باتريس بوميل بِالمنشآت الرياضية الفخمة والعصرية، التي تحوزها الجزائر.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الفرنسية “آر آم سي” سهرة الأحد، قال التقني بوميل إنه طاف عبر أرجاء الجزائر، ولاحظ جودة البنية التحتية الرياضية. وضرب مثلا بِملاعب براقي و”5 جويلية” والدويرة وتيزي وزو ووهران وقسنطينة وعنابة.

غير أن مدرب نادي مولودية الجزائر طالب السلطات المعنية، بِالاستثمار أيضا في جانب الصّيانة، وتكوين إطارات تعتني بِالحفاظ على هذه المكاسب ذات الصّيت العالمي.

وامتدح بوميل أيضا اعتناء إدارة “العميد” بِالفئات الصّغرى، وقال إن لاعبي هذه الأصناف الدّنيا غير مُهمَلين، ويتقاضون أجورا محترمة. مثلما يقبض زملاؤهم في فئة الأكابر رواتب لا تقل – في معظمها – عن 10 آلاف أورو شهريا.

وعن لاعبه المُثير للجدل يوسف بلايلي، قال بوميل إن متوسط ميدان هجوم “الخضر” كفاءة عالية وقيمة فنية ثابتة، وأحد أفضل اللاعبين الذين درّبهم في مشواره الرياضي. وأضاف أن بلايلي كلّما يُمسك الكرة، إلّا وتعقبها تمريرة حاسمة أو هدف، فضلا عن صناعته للفرجة التي تستهوي المُتفرّجين.

وبِخصوص انضباط ابن وهران، قال التقني الفرنسي إنه سيُحاول جاهدا لِصدّه عن الوقوع في “الفخاخ”. لكنّه شدّد على أن هذا اللاعب – الذي يُصرّ على العودة إلى صفوف “الخضر” – مُطالب بِتحسين شخصيته خارج الإطار الرياضي، مُسدّدا الكرة في مرمى يوسف بلايلي.

مقالات ذات صلة
دغموم: إصابتي حرمتني من الاحتراف وأريد اللعب في المنتخب الوطني

دغموم: إصابتي حرمتني من الاحتراف وأريد اللعب في المنتخب الوطني

مدرّب ضدّ لاعبه لِنيل جائزة “الكرة الذّهبية”!

مدرّب ضدّ لاعبه لِنيل جائزة “الكرة الذّهبية”!

الكشف عن منظمي نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 يوم 27 سبتمبر

الكشف عن منظمي نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 يوم 27 سبتمبر

بلماضي يتحدّث عن الهدف من المشاركة في “كان” 2024

بلماضي يتحدّث عن الهدف من المشاركة في “كان” 2024

الكونغو الديموقراطية تتأهّل

الكونغو الديموقراطية تتأهّل

هل يعود محرز ورونالدو وبن زيمة إلى رابطة أبطال أوروبا؟

هل يعود محرز ورونالدو وبن زيمة إلى رابطة أبطال أوروبا؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد