مدرب فرنسي: الجزائر تحوز منشآت رياضية عالمية وينقصها هذا الشّرط

أشاد التقني الفرنسي باتريس بوميل بِالمنشآت الرياضية الفخمة والعصرية، التي تحوزها الجزائر.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الفرنسية “آر آم سي” سهرة الأحد، قال التقني بوميل إنه طاف عبر أرجاء الجزائر، ولاحظ جودة البنية التحتية الرياضية. وضرب مثلا بِملاعب براقي و”5 جويلية” والدويرة وتيزي وزو ووهران وقسنطينة وعنابة.

غير أن مدرب نادي مولودية الجزائر طالب السلطات المعنية، بِالاستثمار أيضا في جانب الصّيانة، وتكوين إطارات تعتني بِالحفاظ على هذه المكاسب ذات الصّيت العالمي.

وامتدح بوميل أيضا اعتناء إدارة “العميد” بِالفئات الصّغرى، وقال إن لاعبي هذه الأصناف الدّنيا غير مُهمَلين، ويتقاضون أجورا محترمة. مثلما يقبض زملاؤهم في فئة الأكابر رواتب لا تقل – في معظمها – عن 10 آلاف أورو شهريا.

وعن لاعبه المُثير للجدل يوسف بلايلي، قال بوميل إن متوسط ميدان هجوم “الخضر” كفاءة عالية وقيمة فنية ثابتة، وأحد أفضل اللاعبين الذين درّبهم في مشواره الرياضي. وأضاف أن بلايلي كلّما يُمسك الكرة، إلّا وتعقبها تمريرة حاسمة أو هدف، فضلا عن صناعته للفرجة التي تستهوي المُتفرّجين.

وبِخصوص انضباط ابن وهران، قال التقني الفرنسي إنه سيُحاول جاهدا لِصدّه عن الوقوع في “الفخاخ”. لكنّه شدّد على أن هذا اللاعب – الذي يُصرّ على العودة إلى صفوف “الخضر” – مُطالب بِتحسين شخصيته خارج الإطار الرياضي، مُسدّدا الكرة في مرمى يوسف بلايلي.