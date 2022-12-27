مدرب فرنسي: بلايلي كفاءة عالية مُحاطة بـ “الهُوّاة”

أشاد التقني الفرنسي ميشال دير زاكاريان بِكفاءة اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لكنه أعاب عليه استناده إلى أشخاص لا علاقة لهم بِالاحترافية الرياضية.

وكان التقني دير زاكاريان قد درّب متوسّط الميدان الهجومي بلايلي في فريق براست الفرنسي، ما بين جانفي وسبتمبر الماضيَين.

وقال ميشال دير زاكاريان عن بلايلي: “هو فتى لطيف. يملك موهبة رياضية لا يُمكن إنكارها، ويجعلك ترغب في جلبه إلى أيّ فريق تُدربه”.

وأضاف في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “يوجد أشخاص مُقرّبون منه، وأشباه الأصدقاء، وأقارب. يفعلون أيّ شيء، ولا يستطيع منعهم”.

وتقترب هذه التصريحات من تلك الذي صدرت عن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في تاريخ سابق، لمّا قال إن بلايلي لاعب بِإمكانه ارتداء أزياء أندية أوروبية كبيرة، وضرب مثلا بِأتليتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، إذا التزم بِالانضباط.

ويعود يوسف بلايلي وفريقه أجاكسيو، الأربعاء، إلى أجواء المنافسات الرّسمية، بِمواجهة الزّائر نادي أونجي، في إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الفرنسية.

ويُشير تاريخ الـ 13 من نوفمبر الماضي إلى موعد آخر مباراة رسمية على مستوى الأندية لِيوسف بلايلي، لمّا تعادل فريقه أجاكسيو مع المضيّف نادي نانت بِنتيجة (2-2)، لِحساب منافسة “اللّيغ 1”. وبعدها أُوقفت المسابقات المحلّية بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.