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رياضة

مدرب فرنسي: عانينا في المغرب بِسبب رداءة الملعب ومركز التدريب

علي بهلولي
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مدرب فرنسي: عانينا في المغرب بِسبب رداءة الملعب ومركز التدريب
الأرشيف
سيباستيان دوسابر

أبدى الناخب الوطني الكونغولي سيباستيان دوسابر عدم رضاه، عن نوعية المنشآت الرياضية بِالمغرب.

وكان التقني الفرنسي سيباستيان دوسابر قد أشرف على العارضة الفنية لِمنتخب الكونغو الديموقراطية، خلال خوضه مقابلتَين ودّيتَين بِمدينة الدار البيضاء المغربية في أواخر سبتمبر الماضي، ضد فريقَي بوركينا فاسو وسيراليون.

وقال سيباستيان دوسابر في تصريحات نشرها الموقع الكونغولي “فوت آر دي سي”، السبت: ” نأمل أن يكون لدينا ملعب بِأرضية ميدان جيّدة، تليق بِمنتخب وطني، لأن المنشآت الرياضية بِالمغرب في المعسكر الإعدادي السابق لم تكن في المستوى المطلوب، وصعّبت مأموريتنا”.

ونسّق سيباستيان دوسابر مع اتحاد الكرة الكونغولي، لِإقامة معسكر إعدادي لِمنتخب المحلّيين، بِتركيا في نوفمبر المقبل. عِلما أن التقني الفرنسي يُشرف على هذه الفئة وأيضا صنف الأكابر.

ويستعدّ منتخب الكونغو الديموقراطية للاعبين المحلّيين، للمشاركة في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023. حيث يلعب في فوج يضمّ فرق السنيغال وكوت ديفوار وأوغندا.

والظّاهر أن التقني الفرنسي سيباستيان دوسابر كان صريحا، وكشف عن حقيقة المغربي فوزي لقجع، وشرائه ذمم بعض الأفارقة بِتنظيم مقابلات لِمنتخباتهم الوطنية (أو الأندية) بِبلده، مقابل الترويج لِجودة “وهمية” للمنشآت الرياضية في بلاد مراكش.

ملاعب الموت في المغرب

تحتضن المغرب هذه الأيّام بطولة إفريقيا سيّدات لِكرة القدم، في ملاعب مدرجاتها خطر مُميت يتربّص بِالمتفرّجين.

وتُجرى هذه المنافسة بِثلاثة ملاعب، تقع في العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول، اهتراء مدرجات أحد ملاعب “كان” السيّدات 2022 بِالمغرب، وخطرها المُميت على المتفرّجين.

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التعليقات
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  • Abdelmalek

    تتعاون أجهزة الأمن المالية، حسب معلومات مع الأمن الجزائري في تحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له سائقون جزائريون في منطقة غاو، شمالي مالي. ببساطة اقول ان عودة الدبلوماسية القوية للجزائر والتقارب المالي الجزائري اغضب نظام المخزن و حلفاءه الفرنسيين و الصهاينه الخ .... لدالك بات ضروري لزرع الفتنة بين البلدين و لكن بفضل الحكمة و التبصر أقول لهؤلاء أن النظام الجزائري صعيب عليكم و سوف يعالج كل الأمور بالحكمة و الرزانة تحيا الجزائر المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار يحيا الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يسقط نظام المخزن المتصهين و حلفاءه عاشت الجزائر

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