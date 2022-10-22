مدرب فرنسي: عانينا في المغرب بِسبب رداءة الملعب ومركز التدريب

أبدى الناخب الوطني الكونغولي سيباستيان دوسابر عدم رضاه، عن نوعية المنشآت الرياضية بِالمغرب.

وكان التقني الفرنسي سيباستيان دوسابر قد أشرف على العارضة الفنية لِمنتخب الكونغو الديموقراطية، خلال خوضه مقابلتَين ودّيتَين بِمدينة الدار البيضاء المغربية في أواخر سبتمبر الماضي، ضد فريقَي بوركينا فاسو وسيراليون.

وقال سيباستيان دوسابر في تصريحات نشرها الموقع الكونغولي “فوت آر دي سي”، السبت: ” نأمل أن يكون لدينا ملعب بِأرضية ميدان جيّدة، تليق بِمنتخب وطني، لأن المنشآت الرياضية بِالمغرب في المعسكر الإعدادي السابق لم تكن في المستوى المطلوب، وصعّبت مأموريتنا”.

ونسّق سيباستيان دوسابر مع اتحاد الكرة الكونغولي، لِإقامة معسكر إعدادي لِمنتخب المحلّيين، بِتركيا في نوفمبر المقبل. عِلما أن التقني الفرنسي يُشرف على هذه الفئة وأيضا صنف الأكابر.

ويستعدّ منتخب الكونغو الديموقراطية للاعبين المحلّيين، للمشاركة في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023. حيث يلعب في فوج يضمّ فرق السنيغال وكوت ديفوار وأوغندا.

والظّاهر أن التقني الفرنسي سيباستيان دوسابر كان صريحا، وكشف عن حقيقة المغربي فوزي لقجع، وشرائه ذمم بعض الأفارقة بِتنظيم مقابلات لِمنتخباتهم الوطنية (أو الأندية) بِبلده، مقابل الترويج لِجودة “وهمية” للمنشآت الرياضية في بلاد مراكش.

ملاعب الموت في المغرب

تحتضن المغرب هذه الأيّام بطولة إفريقيا سيّدات لِكرة القدم، في ملاعب مدرجاتها خطر مُميت يتربّص بِالمتفرّجين.

وتُجرى هذه المنافسة بِثلاثة ملاعب، تقع في العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول، اهتراء مدرجات أحد ملاعب “كان” السيّدات 2022 بِالمغرب، وخطرها المُميت على المتفرّجين.