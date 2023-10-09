مدرب فرنسي يتفوّه بِألفاظ عنصرية ضدّ العرب والأفارقة

سبق له العمل في الجزائر وتونس والمغرب وقطر

تفوّه التقني الفرنسي بيرنار كازوني مدرب النادي المحلّي اتحاد أورليان، بِعبارات عنصرية مقيتة ضدّ العرب والأفارقة.

وسبق للتقني كازوني (62 سنة) تدريب فريقَي مولودتَي الجزائر ووهران ما بين 2017 و2021. فضلا عن النجم الساحلي والنادي الإفريقي والملعب التونسي، واتحاد طنجة رفقة مولودية وجدة المغربيَين، والخور القطري، في تواريخ أخرى. بينما استهلّ مهام تدريب نادي اتحاد أورليون من القسم الثالث الفرنسي، في جويلية الماضي.

وقال المدرب بيرنار كازوني استنادا إلى ما نقلته على لسانه إذاعة “فرانس بلو”، الإثنين: “يحلّون المشاكل. هذا كلّ شيء. لقد فعلت ذلك في جميع الأندية التي ذهبت إليها، فعلت ذلك مع لاعبي شمال إفريقيا. إنهم ليسوا أكثر غباءً من أبناء شمال إفريقيا… يعني هذا هو دور المدرب”.

وكان المدرب كازوني بِصدد الرّد على سؤال، فحواه ماذا سيفعل للاعبي فريقه اتحاد أورليون، حتى ينسجموا مع فلسفة عمله. عشية مباراة أمام الزّائر نادي شاتورو، التي أُقيمت فعّالياتها في الـ 22 من سبتمبر الماضي، لِحساب الجولة السابعة من عمر البطولة الفرنسية للقسم الثالث.

ونقل المصدر على لسان بعض لاعبي فريق اتحاد أورليون الفرنسي، قول أحدهم: “في حصّة تدريبية وفي ظرف خمس دقائق، قال لنا المدرب كازوني: لستم أكثر غباءً من أبناء شمال إفريقيا”.

وقال زميل له: “هذه العبارة سمعتها كثيرا من لسان المدرب كازوني”.

وقال لاعب ثالث: “.. بل نسمعها منه كلّ أسبوعَين في الحصص التدريبية”.

وأضافت الإذاعة الفرنسية تصريحا لِصحفي محلّي، قوله إن بيرنار كازوني دعا إدارة نادي اتحاد أورليون إلى “تبييض الفريق”، لمّا تفاوضت معه وعرضت عليه منصب المدرب، وبِعبارة أخرى، تغليب كفّة اللاعبين الفرنسيين على غيرهم من الجنسيات، خاصّة الأفارقة والعرب.