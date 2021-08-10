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رياضة

مدرب فريق إيطالي يُصرّ على جلب آدم الوناس

علي بهلولي
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مدرب فريق إيطالي يُصرّ على جلب آدم الوناس

يُصرّ فريق من القسم الأوّل الإيطالي على انتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022. لكن مسؤولي الفريق الإيطالي لا يُمانعون في تسريح الدولي الجزائري هذه الصّائفة، إذا استلموا عرضا ماليا مُحترما.

ويُبدي التقني الكرواتي إيفان يوريتش مدرب فريق تورينو الإيطالي تحمّسا لِانتداب آدم الوناس، وقد طالب مسؤولي ناديه بِجلبه. كما ذكرته الصحيفة المحلية “لا غازيتا ديلو سبورت” الصّادرة، الثلاثاء.

وينظر المدرب إيفان يوريتش إلى آدم الوناس، على أنه اللاعب الأفضل لِشغل منصب متوسط ميدان هجومي في فريق تورينو، نسخة 2021-2022.

وتنطلق البطولة الإيطالية في موسمها الجديد بِتاريخ الـ 21 من أوت الحالي، وحينها يُواجه فريق تورينو الضيف نادي أطلنطا.

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