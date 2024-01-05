مدرب فريق ران يُشوّش ولا يُوضّح إصابة غويري

تحدّث التقني جوليان ستيفان مدرب فريق ران الفرنسي، الجمعة، عن إصابة لاعبه الدولي الجزائري أمين غويري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه المدرب جوليان ستيفان، ونقلت تفاصيله إدارة نادي ران.

وقال المدرب جوليان ستيفان إن المهاجم أمين غويري تعرّض لِإصابة في الرّكبة، بعد مواجهة نادي كليرمون، في الـ 20 من ديسمبر الماضي، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

وشارك غويري أساسيا ضدّ فريق كليرمون، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84. وحينما غادر أرضية الميدان لم تظهر عليه أعراض الإصابة.

وأضاف مدرب فريق ران أن غويري يخضع هذه الأيّام للعلاج، وسيغيب عن المنافسات لِعدّة أسابيع، مُشيرا إلى أنه يجهل مدّة الغياب بِالضّبط.

واكتفى التقني جوليان ستيفان بِذكر غياب غويري عن مُواجهتَي غانغون ونيس، وقال إنهما مجرّد مثال، لِأن الغياب سيطول.

وتُجرى مقابلتا ران ضدّ غانغون ونيس هذا الأحد وبعد ستّة أيّام من ذلك، لِحساب منافستَي كأس فرنسا وبطولة “اللّيغ 1″، على التوالي.

ويبقى الجدل قائمًا، ذلك أن أمين غويري وبعد خوضه مواجهة كليرمون وإيقاف المنافسات المحلّية بِفرنسا، شدّ الرّحال جوّا نحو البقاع المُقدّسة لِتأدية مناسك العمرة، حتّى أنه نشر شريط فيديو يُبدي فيها ابتهاجه بِهذه الأجواء الدينية العطرة. ثمّ بعد 9 أيّام من تنظيم هذه المباراة، جاء قرار النّاخب الوطني جمال بلماضي، القاضي بِإدراج مهاجم فريق ران ضمن قائمة لاعبي “الخضر” لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار. وانتهى المطاف عقب ذلك، بِإعلان تعذّر مشاركة غويري في المحفل العاجي بِداعي الإصابة! فلماذا تكتّم غويري عن الإصابة؟ وإذا كان مدرب نادي ران يُصرّ ويُؤكّد بِأنّه أبلغ اتحاد الكرة الجزائري بِالإصابة وأرسل الملف الطبّي في آوانه، فهل يُعقل أن يُدرج بلماضي لاعبا مصابا في اللائحة تأهّبا لِمنافسة كبيرة من فصيلة كأس أمم إفريقيا؟

لقد بلغ حقد مسؤولي الكرة الفرنسية درجة لا توصف، وبلماضي يفتكّ من مخالبهم اللاعب المُغترب تلو الآخر، ويجلبه إلى صفوف كتيبة “مُحاربي الصّحراء”. فتمرّدوا مثل خنزيز قذر وهائج في بركة موحلة. وكان آخر الضّحايا يوسف عطال، وتبعه أمين غويري. ثمّ لماذا لم يفعل الإيطاليون بِالمِثل مع ملفَّي حسام عوّار وإسماعيل بن ناصر (المُصابَين)، وكان حضور اللاعبَين “سلسا” ودون تعنّت أو خبث من إدارتَي ناديَي روما وميلان آسي؟