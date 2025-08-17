مدرب فريق نيس متمسك بهشام بوداوي

عقده يمتد إلى غاية 2027

أغلق مدرب أولمبيك نيس فرانك هايس، الباب أمام رحيل محتمل لوسط الميدان الدولي الجزائري، هشام بوداوي، مؤكدا الاحتفاظ به هذا الموسم لبلوغ الأهداف المسطرة.

وصرح مدرب نيس خلال ندوة صحفية نقلتها وسائل إعلامية محلية، قائلا: “لن يرحل بوادوي. فهو كغيره من اللاعبين له رغبات، لكن نحن أيضا لنا رغبات في الاحتفاظ به ضمن التشكيلة التي تطلع لتحقيق أهدافها هذا الموسم”.

وكان بوداوي (25 سنة)، قد التحق بأولمبيك نيس في شهر سبتمبر 2019، بعقد يمتد لخمسة مواسم، قادما من نادي بارادو. وفي شهر جانفي 2024، مدد عقده لثلاثة مواسم إضافية، أي إلى غاية 2027، حيث أصبح أحد الكوادر الأساسية لنادي نيس.

وتأتي الخرجة الإعلامية لمدرب أولمبيك نيس، في الوقت الذي حصل فيه اللاعب الجزائري على ورقة الخروج في بداية هذه الصائفة، حيث كان بوداوي مطلوبا من نادي فولسبورغ الألماني الذي يلعب له الدولي الجزائري محمد عمورة. خلال الموسم الكروي، 2024-2025، سجل بوداوي هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 36 ظهورا بكل المنافسات. ويبقى أولمبيك نيس على وقع خروج مبكر في الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الأوروبية أمام نادي بنفيكا البرتغالي، وستهل الموسم الكروي الجديد في البطولة الفرنسية داخل الديار أمام تولوز، وانهزم بنتيجة هدف لصفر،و تحصل بوداوي على بطاقة صفراء في نهاية المباراة.