مدرب فولفسبورغ الألماني يعترف بخطئه باستبعاد عمورة عن مواجهة شتوتغارت

تلقى انتقادات شديدة من وسائل الإعلام

تلقى مدرب نادي فولفسبورغ الألماني، بول سيمونيس، انتقادات شديدة من طرف وسائل الإعلام بسبب استبعاده الدولي الجزائري للفريق، محمد الأمين عمورة، من التشكيلة الأساسية لـ”الذئاب” في المواجهة الأخيرة أمام شتوتغارت، السبت، لحساب الجولة السابعة من الدوري الألماني، والتي خسرها فولسبورغ بثلاثية نظيفة.

واعترف المدرب الهولندي لفولفسبورغ بخطئه بعدم إشراك عمورة وتركه على دكة البدلاء في مباراة شتوتغارت، وتفضيله لتجربة اللاعبين الدنماركيين، عندما أشرك أربعة لاعبين منهم في المراكز الهجومية من البداية، ومنهم النجم الدانماركي كريستيان إيريكسن، واللاعب يواكيم مايله الذي عوض هداف “الخضر” رغم أنه ليس مهاجمًا في الأصل.

وانتقدت الصحافة الألمانية سيمونيس بشدة بسبب قراره استبعاد النجم الجزائري من المباراة، كما استغربت اعتماده المفرط على اللاعبين الدنماركيين، قبل أن يرد المدرب الهولندي على ذلك في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، قائلًا: “عمورة كان قد عاد لتوه من فترة التوقف الدولي وقبل مباراة شتوتغارت بقليل، لذلك قررت البدء باللاعب يواكيم (مايله)”.

وأوضح المدرب سيمونيس بعد ذلك: “ربما اتخذنا قرارًا خاطئًا بهذا الخصوص، لا نعلم، لكن كانت لدينا خطة جيدة وقد نجحت في التدريبات. أما في المباراة، فكان الأمر مختلفًا”، في إشارة إلى أن الخطة التكتيكية ضد شتوتغارت لم تنجح كما كان متوقعًا، وفي الوقت نفسه، أراد منح هداف تصفيات المونديال في إفريقيا قسطًا من الراحة بعد عودته من المنتخب الوطني خوفا من تعرضه للإرهاق.

واعتبرت وسائل الإعلام الألمانية وجماهير نادي فولفسبورغ بأن هداف تصفيات كأس العالم 2026 في القارة السمراء ليس لاعبًا بديلًا مع “الذئاب”، بل هو لاعب أساسي بامتياز لا يمكن التفريط فيه، لأنه النجم الأول بلغة الأرقام والأداء منذ الموسم الماضي في الدوري الألماني.

للإشارة، دخل عمورة بديلا في مباراة فولفسبورغ وشتوتغارت ولعب 12 دقيقة فقط، وهو ما أثار موجة استياء واسعة لدى جماهير النادي التي هاجمت المدرب سيمونيس، وكذلك الحال بالنسبة لوسائل الإعلام الألمانية التي استغربت قرار المدرب الهولندي للفريق الألماني.

وشارك عمورة هذا الموسم في سبع مباريات سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة فقط، في وقت سجل فيه 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 34 مباراة بمختلف المسابقات.

ويمر نادي فولفسبورغ بوضعية مقلقة في البوندسليغا نتيجة بدايته السيئة لحد الآن، حيث يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط فقط جمعها من 7 مباريات، ورغم ذلك قررت إدارة النادي دعم مدربها سيمونيس.