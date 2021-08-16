مدرب فياريال يمنح فرصة ذهبية لعيسى ماندي

سيعول عليه أساسيا في افتتاح مباريات الليغا

يستعد الدولي الجزائري، عيسى ماندي، نجم نادي فياريال الإسباني للعب أدوار مهمة مع فريقه الجديد الدوري الإسباني، على اعتبار أنه سيعوض المدافع الدولي الإسباني، بو توريس، الذي وافق المدرب الإسباني، أوناي إيمري، عطلة تستمر إلى غاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وقال موقع “إل غول ديجيتال” الإسباني إن المدرب أوناي إيمري اختار الجزائري ماندي لكي يعوض بو توريس، وتحدث مدرب أرسنال السابق مع المدافع الجزائري لوضعه في الصورة ومنحه الثقة اللازمة، بعد الانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها بسبب عدم دخوله الموفق مع فياريال، خاصة أن الجماهير قارنت بالمستويات التي كان يقدمها عندما كان لاعبا في ريال بيتيس.

وقبل عودة المدافع الإسباني بور توريس سيكون ماندي معنيا بالمشاركة في ثلاث مباريات بالدوري الإسباني، أمام غرناطة وإسبانيول وأتليتيكو مدريد، وهي فرصة كبيرة لماندي من أجل تثبيت نفسه في التشكيل الأساسي.

يجدر الذكر، أنه بعد هذه المباريات سيكون المدافع الجزائري معنيا بالتواجد في تربص المنتخب الوطني ابتداء من 31 أوت المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتبي وبوركينا فاسو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022.