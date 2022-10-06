مدرب كرواتيا: كرة القدم لا تُلهيني عن ديني

قال الناخب الوطني الكرواتي زلاتكو داليتش إنّه رجل مُتديّن، ولا يتهاون في تطبيق تعاليم النّصرانية.

وعاد زلاتكو داليتش في الأيّام القليلة الماضية إلى مسقط رأسه بِمدينة ليفنو بِالبوسنة والهرسك، وهناك شوهد بِإحدى الكنائس رفقة ثلاثة أصدقاء له، تقول أحدث تقارير الصحافة في هذا البلد. التي أضافت أن الناخب الوطني الكرواتي صرّح لِوسائل الإعلام سنة 2017، وقال: “أذهب إلى الكنيسة كلّ يوم أحد. الدين يمنحني القوّة. أحمل معي سبحة وأضعها في جيبي، وأدعو من أجل النّصر قبيل كلّ مباراة”.

ويحمل التقني زلاتكو داليتش (55 سنة) الجنسيتَين الكرواتية والبوسنية، وفي صيف 2018 قاد منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم بِروسيا.

وفي مونديال قطر الذي ينطلق في الـ 20 من نوفمبر المقبل، يُشرف الناخب الوطني الكرواتي زلاتكو داليتش على لاعبيه، في فوج يضمّ فرق بلجيكا وكندا والمغرب.

وعلى غرار زلاتكو داليتش، كان الناخب الوطني البرازيلي “تيتي” قد صرّح مُؤخّرا لِوسائل الإعلام الفرنسي بِأنه أيضا رجل مُتديّن ويذهب إلى الكنيسة.