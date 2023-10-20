مدرب كرواتي: “جيل هذه الأيّام محبوس داخل هاتف محمول ويحتاج إلى علاج”

ردّ التقني الكرواتي إيفان يوريتش مدرب نادي تورينو لِكرة القدم بِشيء من الفلسفة والطبّ، على سؤال يخصّ السّاحة الرّياضية الإيطالية هذه الأيّام.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، وفي سؤال عن المراهنات الإلكترونية الرّياضية غير الشرعية، التي لطّخت سمعة منتخب إيطاليا هذه الأيّام. قال المدرب إيفان يوريتش استنادا إلى موقع “كالتشيو ميركاتو”: “يُواجه هؤلاء الأطفال مشكلة مع هواتفهم المحمولة، ومع الطريقة التي يختبرون بها مشاعرهم. إنه عالم يسلب جزءا من حياتهم. إنهم يحبسون أنفسهم في هواتفهم المحمولة لِوقت طويل، وهذا يُمثّل مشكلة كبيرة. لقد ذكرنا الموضوع وتحدّثنا عنه، لم يتوقّعه أحد”.

وكان اتحاد الكرة الإيطالي الثلاثاء الماضي، قد أوقف اللاعب الدولي نيكولو فاجيولي (22 سنة)، متوسّط ميدان نادي جوفانتوس لِمدّة 7 أشهر نافذة، وألزمه بِتسديد غرامة مالية قيمتها 12500 أورو، مع الخضوع لِعلاج طبي نفسي مدّته 6 أشهر. بِسبب إدمانه على المراهنات الرياضية الإلكترونية غير الشرعية.

وللسبب ذاته، يُمكن للاعبَين دوليَين إيطاليَين آخرَين أن يتعرّضا لِعقوبة اتحاد الكرة المحلّي، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، وهما: ساندرو تونالي (23 سنة) متوسّط ميدان نادي نيوكاسل الإنجليزي، ونيكولو زانيولو (24 سنة) صانع ألعاب فريق أستون فيلا الإنجليزي.