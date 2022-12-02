مدرب كلّ شهرَين لِشبيبة القبائل!

بات التقني الجزائري المغترب ميلود حمدي، الجمعة، ثالث مدرب لِفريق شبيبة القبائل، رغم أن الموسم الحالي لم يصل بعد إلى نقطة المنتصف.

وخلف المدرب ميلود حمدي التقني عبد القادر عمراني، الذي ترك منصبه بعد أن باشر المهام في منتصف سبتمبر الماضي.

واستهلّ فريق “الكناري” الموسم الجديد بِمدرب بلجيكي اسمه جوزي ريغا، قدم إلى الجزائر في الـ 18 من جوان الماضي. ما يعني أن شبيبة القبائل تستقدم مدربا جديدا كلّ شهرَين! استنادا إلى هذه المعطيات.

وسبق للتقني ميلود حمدي (51 سنة) تدريب فريقَي اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة.