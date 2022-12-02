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رياضة

مدرب كلّ شهرَين لِشبيبة القبائل!

علي بهلولي
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مدرب كلّ شهرَين لِشبيبة القبائل!
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المدرب ميلود حمدي بِزيّ فريق اتحاد العاصمة.

بات التقني الجزائري المغترب ميلود حمدي، الجمعة، ثالث مدرب لِفريق شبيبة القبائل، رغم أن الموسم الحالي لم يصل بعد إلى نقطة المنتصف.

وخلف المدرب ميلود حمدي التقني عبد القادر عمراني، الذي ترك منصبه بعد أن باشر المهام في منتصف سبتمبر الماضي.

واستهلّ فريق “الكناري” الموسم الجديد بِمدرب بلجيكي اسمه جوزي ريغا، قدم إلى الجزائر في الـ 18 من جوان الماضي. ما يعني أن شبيبة القبائل تستقدم مدربا جديدا كلّ شهرَين! استنادا إلى هذه المعطيات.

وسبق للتقني ميلود حمدي (51 سنة) تدريب فريقَي اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة.

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التعليقات
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  • ناقل

    نتمنى أن لا تتم صفقة موبليس لشراء أسهم شبيبة القبائل، لأن الأمر يساهم و يشجع على إهدار المال العام، سمعت تصريح لمدير موبليس أن الصفقة لم تتم نهائيا لأن هناك عمليات إجرائية يجب تكتمل حتى ترسم عملية الشراء.

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  • احمد

    عندما لم تكن الاموال لجأوا الى عمراني ، عندما حضرت الاموال جاؤوا بحمدي

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