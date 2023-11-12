مدرب كوت ديفوار: الجزائر مُرشّحة لِإحراز كأس إفريقيا 2024

أدرج النّاخب الوطني الإيفواري جون لويس غاسي الجزائرَ، ضمن قائمة مُصغّرة للمنتخبات المُرشّحة لِإحراز كأس أمم إفريقيا 2024.

وفي ظهور إعلامي مساء الأحد، عبر قناة “بي إن سبورت” بِفرنسا، قال جون لويس غاسي إن منتخبه الإيفواري ليس مُرشّحا لِنيل كأس أمم إفريقيا 2024. رغم أن البطولة ستُقام بِبلاد ساحل العاج.

وكانت مصر آخر منتخب يُحرز كأس إفريقيا داخل القواعد، وذلك في نسخة 2006.

وأضاف التقني الفرنسي أن توقّعاته تقول، إن التتويج سيكون من نصيب منتخب الجزائر أو السنيغال أو المغرب.

ولم يسبق للتقني جون لويس غاسي تدريب المنتخبات، وكان إمساكه بِالزّمام الفني لـ “الفيلة” في ماي 2022، أوّل تجربة له من هذا النّوع.

وعلى غرار عديد مُدرّبي منتخبات القارّة السّمراء، يرفض النّاخب الوطني الإيفواري الضّغط على نفسه وعلى لاعبيه، خاصة وأنّهم سيلعبون “الكان” داخل القواعد وأمام جمهورهم. مُحاولا ترك هذا العبء النّفسي في ساحة منافسين آخرين.