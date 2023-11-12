-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب كوت ديفوار: الجزائر مُرشّحة لِإحراز كأس إفريقيا 2024

علي بهلولي
  • 141
  • 0
مدرب كوت ديفوار: الجزائر مُرشّحة لِإحراز كأس إفريقيا 2024
ح.م
جون لويس غاسي

أدرج النّاخب الوطني الإيفواري جون لويس غاسي الجزائرَ، ضمن قائمة مُصغّرة للمنتخبات المُرشّحة لِإحراز كأس أمم إفريقيا 2024.

وفي ظهور إعلامي مساء الأحد، عبر قناة “بي إن سبورت” بِفرنسا، قال جون لويس غاسي إن منتخبه الإيفواري ليس مُرشّحا لِنيل كأس أمم إفريقيا 2024. رغم أن البطولة ستُقام بِبلاد ساحل العاج.

وكانت مصر آخر منتخب يُحرز كأس إفريقيا داخل القواعد، وذلك في نسخة 2006.

وأضاف التقني الفرنسي أن توقّعاته تقول، إن التتويج سيكون من نصيب منتخب الجزائر أو السنيغال أو المغرب.

ولم يسبق للتقني جون لويس غاسي تدريب المنتخبات، وكان إمساكه بِالزّمام الفني لـ “الفيلة” في ماي 2022، أوّل تجربة له من هذا النّوع.

وعلى غرار عديد مُدرّبي منتخبات القارّة السّمراء، يرفض النّاخب الوطني الإيفواري الضّغط على نفسه وعلى لاعبيه، خاصة وأنّهم سيلعبون “الكان” داخل القواعد وأمام جمهورهم. مُحاولا ترك هذا العبء النّفسي في ساحة منافسين آخرين.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هكذا تضامن أنصار ريال سوسيداد مع الفلسطينيين

بِالفيديو: هكذا تضامن أنصار ريال سوسيداد مع الفلسطينيين

مضاعفة قيمة الغرامة المترتبة على الاحتجاج على قرارات الحكام

مضاعفة قيمة الغرامة المترتبة على الاحتجاج على قرارات الحكام

بِالفيديو والصّور: شغب في مباراة لِفريق سليماني بِالبرازيل

بِالفيديو والصّور: شغب في مباراة لِفريق سليماني بِالبرازيل

بلماضي يعلّق على وضعية عطال

بلماضي يعلّق على وضعية عطال

مدرب نيس يقيّم أداء بوعناني أمام مونبيليه

مدرب نيس يقيّم أداء بوعناني أمام مونبيليه

بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “شعيبي”

بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “شعيبي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد