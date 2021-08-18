مدرب كوت ديفوار: ” سنلعب أمام عملاق إفريقي ..”

سليم.ع

قال مدرب منتخب كوت ديفوار الفرنسي باتريس بوميل، أن قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، أوقعت “الفيلة” أمام عملاق إفريقي..

ورشح بوميل المنتخب الجزائري، للتأهل عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا غينيا الاستوائية وسيراليون، معربا عن احترامه الكبير لكل منتخبات المجموعة.

وأضاف مدرب “الفيلة” في تصريحات أوردتها الجريدة الإلكترونية الرياضية، “أفريكا فوت يونايتد” : ” في المجموعة الخامسة ستنافس كوت ديفوار، عملاق إفريقي هو المنتخب الجزائري، ويجب أن نحترم غينيا الإستوائية وسيراليون اللذان احتلا المركز الثاني في التصفيات المؤهلة”.

وختم بوميل حديثه عن المجموعة بالقول: ” سنلعب مباريات مختلفة، وعلينا التحضير جيدا، وكوت ديفوار بدورها ستكون لها كلمتها”.