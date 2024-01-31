مدرب كوت ديفوار: “لن نتوقف بعد الفوز على السنغال”

أخبار الكان

أكد فايي إيمرس، المدير الفني المؤقت لمنتخب كوت ديفوار، أن اللاعبين واجهوا ضغطوا كبيرة في مواجهة السنغال، والتي حسمها “الأفيال” بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب “شارليس كونان باني” ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال إيمرس، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “كانت لنا بداية صعبة في المباراة، تلقينا هدفا سريعا، وقلت قبل المباراة أنه خلال مواجهة منتخب مثل السنغال كل شيء يمكن أن يحدث، ما بين الشوطين المباراة قلت للاعبين إنه يجب عليهم مواصلة اللعب بنفس الطريقة، وعدم الارتباك”.

وأضاف مدرب كوت ديفوار: “التأهل من دور المجموعات بعد فوز المغرب منحنا الثقة. حققنا الفوز على السنغال وأقصيناها، الروح المعنوية أصبحت جيّدة، لا يجب أن نتوقف هنا، يجب مواصلة العمل، والمحافظة على الروح المعنوية التي كسبناها، سنواصل خوض المشوار مباراة بمباراة”.

وأوضح فايي ايمرس: “كان هناك ضغط كبير قبل المباراة، ويوم المباراة كان طويلا جدا عليّ، لم أستطع أخذ القيلولة مثل العادة، كنت أفكر في كل السيناريوهات، ولو أقول إنه لم يكن هناك ضغط، فسأكذب”.

وواصل المدرب المؤقت لـ”الأفيال” الإيفوارية: “كنت أتحدث مع أعضاء طاقي الفني في المباراة، وفي الأخير أنا من يقرر ما سيفعل، وهذا الأمر الذي كان يحدث مع المدرب السابق، غاسي، حيث كنت أعطيه رأي وكان هو من يقرر”.

تألق نجوم غانا مع أنديتهم بعد خروجهم من “الكان” يصدم المشجعين

أدى تألق نجوم منتخب غانا مع أنديتهم مباشرة بعدة إقصائهم من كأس أمم إفريقيا إلى حالة غليان وسط الجماهير الغاضبة، حيث كان “البلاك ستارز” من بين المنتخبات الإفريقية الأولى التي غادرت المنافسة رغم ترشيحها لنيل اللقب.

وسارع نجوم منتخب غانا للعودة إلى أنديتهم وخوض المباريات، حيث شارك المهاجم إينياكي ويليامز في اليوم التالي لعودته إلى إسبانيا بديلاً خلال مباراة فريقه أتلتيك بلباو أمام نادي برشلونة في كأس إسبانيا، وتألق بشكل مبهر عبر تسجيل هدفي الفوز بعدما انتهى اللقاء بتعادل سلبي في وقته الأصلي (2-2)، وذلك قبل أن يقلب الغاني النتيجة لصالح فريقه بتسجيله هدفين.

وتواصل تألق نجوم منتخب غانا عبر المهاجم أندريه أيو، الذي جنّب ناديه لوهافر الهزيمة أمام لوريان في مباراة الأسبوع 19 من الدوري الفرنسي، حيث سجل الهدف الأول عند الدقيقة الـ85، والثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.

ولم تكن لهدف أيو قيمة وأهمية في عودة لوهافر بنقطة التعادل خارج الديار فقط، بل جاء بطريقة جميلة جداً بعدما حوّل كرة عالية إلى الشباك عبر ضربة مقصية، فاحتفل مع زملائه والجماهير بالإنجاز الذي لملم جراحه عقب الخروج المبكّر من “الكان”.

وتعرض أندريه أيو لموقف طريف عند عودته إلى ناديه الفرنسي، حيث انتظره زملاؤه في الحصة التدريبية حين دخل غرف تغيير الملابس، وضحكوا عليه كردة فعل منهم بعد عودته السريعة من كوت ديفوار، فيما أكد لهم سابقاً أنه سيجلب معه كأس أمم إفريقيا إلى النادي، ما يبيّن إصراره الكبير على إسعاد مشجعي غانا غير أنّ النتائج لم تخدمه.

وردّ المهاجم الغاني في صفوف نادي جنوى الإيطالي كاليب إكوبان على إعفائه من المشاركة في كأس أمم أفريقيا عبر التألق في المباراة الأخيرة، إذ سجل هدف الفوز ضد ليتشي في الدوري الإيطالي بالرغم من مشاركته بديلاً في بداية الشوط الثاني، وهي رسالة لمدرب “البلاك ستارز” الإيطالي كريس هيوتون المقال الذي اعتمد على أسماء أخرى عوضاً عنه لكن رهانه كان خاسراً.

أليو سيسيه: “أشعر بخيبة أمل وجئنا للتتويج باللقب”

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، بعد الإقصاء من منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023 بسقوطه أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في الدور الـ16 من البطولة.

وقال سيسيه عقب المباراة: “أشعر بخيبة أمل بعد هذه النتيجة خاصة من أجل لاعبينا. جئنا إلى هنا للتتويج باللقب واللعب من أجل شعبنا، هذه هي كرة القدم، في سنة 2022 كنا سعداء، وفي 2024 يحدث العكس معنا. آسف، بالنسبة للاعبينا وللشعب السنغالي. أمر صعب رؤية اللاعبين يبكون في غرف تغيير الملابس”.

وأضاف: “المباراة كانت غريبة ومعقدة، كان باستطاعتنا الفوز في المباراة، خسرنا بركلات الترجيح، حافظنا على تقدّمنا حتى الـ5 دقائق الأخيرة من عُمر المباراة”.

سيري: “الهدوء والتضامن سر فوز كوت ديفوار على السنغال”

أكد جون مايكيل سيري، نجم منتخب كوت ديفوار، أن الهدوء الذي تحلى به لاعبو الفريق وتضامنهم مع بعضهم أسهم في الفوز على السنغال والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً على الأراضي الإيفوارية.

وصعد منتخب كوت ديفوار، لدور الثمانية في المسابقة القارية التي توّج بها في عامي 1992 و2015، عقب فوزه 5 – 4 بركلات الترجيح على منتخب السنغال، حامل اللقب، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بدور الـ16 للبطولة.

ورغم تأخر منتخب كوت ديفوار بهدف مبكّر في الدقيقة الرابعة سجله حبيب دياللو لمصلحة السنغال، أدرك فرنك كيسي التعادل في الدقيقة الـ86 من ركلة جزاء، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1، ويحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب “الأفيال”.

واختير سيري رجلاً للمباراة التي أقيمت في مدينة ياماسوكرو، حيث أبدى سعادته بحصوله على الجائزة، وصعود منتخب بلاده لدور الثمانية، مشدداً على أن الأهم هو استمرار فريقه بالبطولة.

وقال سيري، (32 عاماً)، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “لم نبدأ المواجهة جيّداً، وبعد تلقينا الهدف كان لنا رد على ذلك، وسيطرنا على المباراة، بأداء جماعي”.

وتطرق مايكيل سيري لتعليمات فايي إيمرس، مدرب الفريق، ما بين الشوطين، حيث قال: “كنا هائدين فقط، ما بين الشوطين طلب منا المدرب المواصلة على المنوال نفسه، كنا متضامنين للغاية”.

واختتم سيري تصريحاته التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الثلاثاء: “قبل المباراة رفضت الحديث عن الماضي، المهم أننا تأهلنا إلى دور الثمانية، كوت ديفوار صعدت إلى الدور المقبل، وهذا هو الأهم بالنسبة لي”.

واحتاج منتخب كوت ديفوار إلى ما يشبه المعجزة من أجل تفادي الخروج من مرحلة المجموعات في البطولة، بعدما صعد للأدوار الإقصائية ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في الدور الأول للمسابقة.

وأنهى منتخب كوت ديفوار مشواره في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، وهو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، عقب فوزه 2 – صفر على غينيا بيساو، وخسارته صفر – 1 أمام نيجيريا، قبل أن ينال هزيمة مدوية صفر – 4 أمام غينيا الاستوائية، ليظل صعوده لمرحلة خروج المغلوب مرهوناً بنتائج مباريات المجموعات الأخرى.

مدرب موريتانيا محبط رغم المشاركة التاريخية بـ”الكان”

أبدى المدرب القُمري أمير عبدو إحباطه إزاء طريقة إقصاء منتخب موريتانيا من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عقب الخسارة 0-1 أمام كاب فيردي “الرأس الأخضر”، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة القارية.

وقدّم منتخب موريتانيا عرضًا شجاعًا أمام الرأس الأخضر في دور الـ16، لكنه خسر بهدف من ركلة جزاء قُرب النهاية، لتتبخر أحلامه في بلوغ ربع النهائي.

وتسبّبت طريقة الخسارة أمام الرأس الأخضر في خيبة أمل للمدرب أمير عبدو، الذي وصف الهدف المتأخر في شباك فريقه بـ”السخيف”.

وأضاف عبدو، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”: “نحن مُحبطون بعض الشيء للإقصاء بهذه النتيجة، خصوصًا مع خطأ فردي مثل هذا. لم نستحق ذلك”.

وتابع أمير عبدو: “كانت أمامنا الفرصة للاستمرار في المباراة، وقد كان بإمكاننا الرد في مواقف معينة. لقد ظهر الفريق بشكل جيّد في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، ويجب أن نحتفظ بالإيجابيات من أجل المستقبل”.

ودشّن منتخب موريتانيا مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا من خلال المجموعة الرابعة، التي ضمت أيضًا منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا.

وخسر المنتخب الموريتاني مباراته الأولى في المجموعة، أمام بوركينا فاسو بهدف من ركلة جزاء متأخرة أيضًا، قبل أن ينقاد لهزيمة جديدة، وهذه المرة بنتيجة 2-3 أمام أنغولا.

لكن الفريق انتفض في الجولة الثالثة، مُحققًا فوزًا تاريخيًّا على الجزائر -بطلة إفريقيا مرتين (1990، 2019)- ليؤمّن تأهله إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

وإحصائيًّا، كانت هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب موريتانيا إلى الأدوار الإقصائية في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مع سابق إقصاء الفريق من دور المجموعات في مشاركتَيه الماضيتَين (2019، 2021).

لكن حلم التأهل إلى ربع النهائي تبخر على وقع الخسارة أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي تأهل بدوره لملاقاة الفائز من مباراة جنوب إفريقيا والمغرب، من أجل مقعد في المربع الذهبي.

دياكيتي: “فوزنا على غينيا الاستوائية تاريخي وانتصار لشعب يعاني منذ سنوات”

أعرب إبراهيم دياكيتي، نجم منتخب غينيا والمتوج بجائزة رجل مباراة فريقه ضد غينيا الاستوائية التي أقيمت مساء الأحد ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ونجح دياكيتي في صناعة هدف فوز غينيا لزميله محمد بايو في نهاية الوقت بدل الضائع، ليحجز منتخب بلاده مقعدا في ربع النهائي، وهو أول فوز في تاريخ غينيا بالأدوار الإقصائية منذ 1976.

وقال نجم غينيا في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “هذا النصر تاريخي، ولم يتمكّن أحد من فعل ذلك في التاريخ. وأعلن أن هذا النصر هو للشعب الذي عانى لفترة طويلة”.

وأضاف دياكيتي، مهاجم لوهافر الفرنسي: “نحن سعداء جدا؛ لقد كان الأمر صعبًا، وتمكنا من الصمود حتى النهاية. آمل أن نستمر على هذا المنوال ونصل إلى النهاية”.

وتعليقًا على المباراة، قال إبراهيم دياكيتي: “لقد كان الشوط الأول معقدًا، ولم نتمكّن من المضي قدماً في المباراة، أخبرنا المدرب أن نواصل الضغط لأنه عاجلاً أم آجلاً، وستكون هناك فرص وهذا ما تمكنّا من القيام به”.

كما أشاد بعمل زملائه الذين من وجهة نظره كانوا جميعا جيدين في المباراة، وقال: “كان من الممكن أن يحصل الفريق بأكمله على جائزة رجل المباراة، الجميع كان جيّدًا جدًا ولكن الأهم هو أننا تأهلنا”.

وينتظر منتخب غينيا الفائز من مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية يوم 2 فيفري المقبل ضمن مباريات دور الثمانية.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية، لدور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الحالية، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما وصل المنتخب الغيني، كثالث المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط.

كيسي .. صاحب القرارات الحاسمة مع كوت ديفوار

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بالمستوى الذى قدمه الإيفواري فرانك كيسي خاصة خلال تسديده لركلة الجزاء التي سجل منها كوت ديفوار هدف التعادل في شباك السنغال في مباراة الاثنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 وانتهت بصعود الأفيال إلى ثمن النهائي.

ونشر “الكاف” صور لنجم أهلي جدة السعودي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” “تويتر سابقاً” معلّقاً عليها:” تريد اتخاذ أي قرارات حاسمة فقط خذ فرانك كيسي معك”.

وانضم منتخب كوت ديفوار، لقائمة المتأهلين لدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا بعدما حسم صعوده على حساب السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي انتهت بالتعادل هدف لمثله ضمن منافسات دور الستة عشر.