مدرب لا يُحبّ المسلمين وبوداوي يُصرّ على صوم رمضان

رفض اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي أوامر مدربه كريستوف غالتيي، وأصرّ على صوم شهر رمضان الفضيل.

حدث ذلك في نادي نيس الفرنسي، في الأيّام الأخيرة من شهر رمضان المُعظّم للموسم الماضي.

ونقلت تقارير صحفية فرنسية صادرة الجمعة على لسان جوليان فورنيي، قوله إن التقني كريستوف غالتيي كان لا يُحبّ جلب لاعبين مسلمين، بِسبب إصرارهم على صوم رمضان. وأشار إلى الخلافات التي حدثت بينه وبين متوسط الميدان بوداوي، مُوضّحا أن الدولي الجزائري رفض الانصياع لِمدرّبه، وأصرّ على تأدية الفريضة الإسلامية.

ودرّب التقني الفرنسي كريستوف غالتيي فريق نيس في الموسم الماضي، وفي النسخة ذاتها كان مواطنه جوليان فورنيي يشغل منصب المدير الرياضي للنادي.