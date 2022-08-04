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رياضة

مدرب لوغانو يستدعي عمورة لِمواجهة فريق صهيوني

علي بهلولي
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مدرب لوغانو يستدعي عمورة لِمواجهة فريق صهيوني

وجّه التقني ماتيا كروتشي تورتي مدرب فريق لوغانو السويسري الدّعوة إلى لاعبه الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، تأهّبا لِمواجهة نادي هبوعيل بئر السّبع الصّهيوني.

وتُجرى هذه المباراة بِسويسرا مساء الخميس، لِحساب ذهاب الدور الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال المدرب ماتيا كروتشي تورتي إن صانع الألعاب عمورة عاد إلى أجواء التدريبات، في أحدث مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله إدارة نادي لوغانو السويسري.

وخاض عمورة مع زملائه في فريق لوغانو السويسري، الحصّة التدريبية التي أُقيمت الأربعاء.

وكان عمورة قد غاب عن مباراة فريقه لوغانو والمضيف نادي فانترثور، بعد ظهيرة الأحد الماضي، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة السويسرية.

لكن المدرب ماتيا كروتشي تورتي لم يُوضّح إن كان لاعبه محمد الأمين عمورة سيُشارك أساسيا ضد نادي هبوعيل بئر السّبع الصّهيوني، أو يستهلّ المباراة احتياطيا.

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