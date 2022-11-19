مدرب ليبيا: “مباراة الجزائر في الشان ستكون قوية”

قال مدرب المنتخب الليبي، الفرنسي كورينتين مارتينز، أن مواجهة الجزائر في كأس إفريقيا للاعبين المحليين ستكون قوية.

وأكد مدرب منتخب ليبيا في تصريحات لقناة ليبيا الرياضية، أنه لا يمتلك معلومات كافية عن المنتخبات التي سيواجهها في المجموعة الأولى.

وأضاف: “بطولة الشان ليست سهلة، سنلعب الإفتتاح أمام منتخب البلد المنظم الجزائر، وهي مباراة قوية، وعلينا العمل بكل جد واجتهاد”.

وتابع مدرب منتخب ليبيا: “ثقتنا في اللاعبين عالية، وسنخوض المباريات بقتالية وروح كبيرة، ولا أقول إذا ما كنا سنحقق اللقب، ولكن كل مباراة ستكون مصيرية.. ونريد تحقيق نتائج جيدة”.

ويتواجد المنتخب الليبي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الجزائر وموزمبيق وإثيوبيا.