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رياضة

مدرب ليدز: محرز يفرض عليك إدراج لاعبَين لِمُراقبته وهذا هو سعره

علي بهلولي
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مدرب ليدز: محرز يفرض عليك إدراج لاعبَين لِمُراقبته وهذا هو سعره
ح.م

كشف مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي سام ألاردايس عن سعر النّجم الجزائري رياض محرز.

ويرتبط الجناح محرز (32 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وقال المدرب سام ألاردايس: “لم يسبق لي مشاهدة لاعب يُوقف محرز عندما يُداعب الكرة بِقدمه اليُسرى القوية. لِذا أدعو مَن بِإمكانه أن يُهديني محرز فَلْيفعل ذلك. لكنّني لن أتمكّن من شرائه، لِأنّه ربّما سيصل سعره إلى حوالي 30 مليون جنيه استرليني ( نحو 35 مليون أورو)”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “ليدز لايف”، الإثنين: “يُمكنك أن تمنعه من اللّعب بِقدمه اليسرى بِقدر ما تُريد، ولكن سيتحوّل إلى قدمه اليُمنى. لِذا عليك أن تضع لاعبَين يُراقبانه”.

وأبدى المدرب ألاردايس إعجابه بِمحرز، بعد صناعة قائد “مُحاربي الصّحراء” لِهدفَين، بِتمريرتَين حاسمتَين في مباراة مانشستر سيتي والضّيف نادي ليدز”.

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