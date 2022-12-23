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رياضة

مدرب ليفربول: بِكلّ بساطة.. محرز لاعب عالمي

علي بهلولي
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مدرب ليفربول: بِكلّ بساطة.. محرز لاعب عالمي
محرز قبيل مواجهة فريق ليفربول (صورة نادي مانشستر سيتي).

أبدى مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب إعجابه بِهدف الدولي الجزائري رياض محرز.

وأمضى الجناح محرز هدفا “أنيقا” لِمصلحة فريقه مانشستر سيتي ضدّ نادي ليفربول، في مباراة لُعبت بِرسم ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية سهرة الخميس.

وقال المدرب كلوب في تصريحات نقلها الموقع الإنجليزي “إتش آي تي سي”، الجمعة: “يأخذ محرز الكرة بِلمسة ويُسجّل هدفا. إنّه بِكلّ بساطة لاعب عالمي”.

وأعاب التقني الألماني على مدافعيه إساءة مراقبة الدولي الجزائري في لقطة الهدف، وقال: “قبل أن يُسجّل محرز هدفه، كان على مدافعينا أن يُحسنوا التموقع لِتشتيت خطورة المُنافس”.

أمّا قائد “الخضر”، فرّد بعد نهاية المباراة على سؤال صحفي يتعلّق بِهدفه، وقال: “مِن الجيّد دائما التسجيل ومساعدة الفريق على الفوز. أعتقد بِنسبة كبيرة أنّنا كنّا في المستوى، وفوزنا مُستحقّ“.

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