مدرب ليفربول “يحرم” قائد غينيا من مواجهة الجزائر

نجح التقني الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، في إبعاد لاعبه الغيني نابي كايتا عن مواجهة الجزائر.

ويتبارى “الخضر” مع منتخب غينيا كوناكري ودّيا بِملعب وهران، مساء الجمعة المقبلة.

وقال اتحاد الكرة الغيني في أحدث بيان له إن القائد ومتوسط الميدان نابي كايتا سيغيب عن مواجهة الجزائر، بِداعي إصابة عضلية. وأضاف أن هيئته نسّقت مع إدارة نادي ليفربول بِهذا الشأن.

وكان المدرب يورغن كلوب قد طالب اتحاد الكرة الغيني بِعدم جلب نابي كايا لِمواجهتَي الجزائر وكوت ديفوار (في الـ 27 من سبتمبر الحالي)، خشية تفاقم إصابته. ولكن الناخب الوطني الغيني كابا دياوارا أصرّ على توجيه الدّعوة إلى لاعبه، قبل أن يرضخ لِضغوطات التقني الألماني، ويترك كايتا يخضع للعلاج والرّاحة.

وهكذا سيغيب الغيني نابي كايتا (27 سنة) لِثاني مرّة على التوالي عن مواجهة الجزائر، بعد الأولى في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، لمّا حرمته أيضا الإصابة من اللّعب ضد زملاء يوسف بلايلي (شارك في دور المجموعات).

ولِتعويض غياب كايتا، استنجد الناخب الوطني الغيني كابا دياوارا بِلاعبه سيدو سو (20 سنة) مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وسبق للاعب سيدو سو خوض 8 مقابلات دولية مع منتخب غينيا كوناكري، منذ عام 2020.

هذا وخاض لاعبو منتخب غينيا كوناكري صباح الثلاثاء، أوّل حصة تدريبية لهم بِوهران. كما تُظهره الصور الثلاث المُدرجة أدناه.