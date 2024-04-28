مدرب ليفربول يعلّق على الاشتباك اللفظي مع صلاح

علق مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب على المشادة الكلامية بينه والنجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة وست هام.

وقال كلوب بعد المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما: “لا لا أستطيع أن أقول ما دار بيننا، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس حول الحادث، وبالنسبة لي، انتهى الأمر”.

ومن جهته رفض النجم المصري محمد صلاح الخوض في تفاصيل على الحادثة.

🗣️ غابريل اغبونلاهور يدافع عن محمد صلاح بعد مشادته الكلامية مع كلوب: “محمد صلاح ليس احتياطي.. مباراة ويست هام صعبة و لا يمكنك ان تمنحه 12 دقيقة. ليفربول لن يتمكن من الفوز بالبطولات بدونه، انه لاعب مذهل لهذا النادي.. اين الاحترام؟!” pic.twitter.com/xCfi1tL8Me — EPL World (@EPLworld) April 28, 2024

وحسب صحفي موقع “ذي أتلتيك”، فإن صلاح رفض التصريح أثناء مغادرة الملعب، وقال: “إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور”، في إشارة لعدم رغبته في التحدث عن واقعة اشتباكه مع مدربه.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 يا ساتر .. واحدة من لقطات الموسم! شجار محمد صلاح & يورغن كلوب على الخط قبل دخوله كبديل!!!!!!

pic.twitter.com/fcgUA59U7q — عمرو (@bt3) April 27, 2024

وشهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدرّبه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس الذي حاول التخفيف من غضب النجم المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.