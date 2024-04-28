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رياضة

مدرب ليفربول يعلّق على الاشتباك اللفظي مع صلاح

عمر سلامي
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مدرب ليفربول يعلّق على الاشتباك اللفظي مع صلاح
ح.م
يورغن كلوب ومحمد صلاح

علق مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب على المشادة الكلامية بينه والنجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة وست هام.

وقال كلوب بعد المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما: “لا لا أستطيع أن أقول ما دار بيننا، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس حول الحادث، وبالنسبة لي، انتهى الأمر”.

ومن جهته رفض النجم المصري محمد صلاح الخوض في تفاصيل على الحادثة.

وحسب صحفي موقع “ذي أتلتيك”، فإن صلاح رفض التصريح أثناء مغادرة الملعب، وقال: “إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور”، في إشارة لعدم رغبته في التحدث عن واقعة اشتباكه مع مدربه.

وشهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدرّبه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس الذي حاول التخفيف من غضب النجم المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

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