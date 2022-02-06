مدرب ليفربول يعلّق على مواجهة صلاح وماني في نهائي “الكان”

علق مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب، على مواجهة نجمي “الريدز” محمد صلاح وساديو ماني، في نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال..

وقال كلوب، في تصريحات لموقع “ليفربول إيكو”: “هل هناك منافسة بين صلاح وماني؟ قبل عامين أو 3 أعوام، حصلا معا على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، كانت لحظة رائعة حقا”.

وأضاف مدرب ليفربول متحدثا عن التعامل مع نجمي الفريق عقب نهائي كأس إفريقيا: “لست من النوع الذي يعتقد أن كل شيء سيتحول إلى مشكلة، لقد لعب الاثنان بطولة ناجحة وسنرى نفس الوضع في العام المقبل، كما أنه في أواخر نوفمبر، وأوائل ديسمبر سيتكرر الأمر عندما يعود الجميع من كأس العالم”.

وتابع كلوب: “هذا الأمر، يمكنني التعامل معه بالفعل، ولا توجد مشكلة، سوف أساعد صلاح وماني بكل ما لدي، إنهما من أولادنا وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتهما في جميع المواقف المختلفة”.