مدرب ليل الفرنسي يقدّم هذه النصيحة لآدم وناس

بعد تراجع مردوده في المباراة الماضية

وجّه المدير الفني لنادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، نصيحة لنجمه الجزائري، آدم وناس، بعد المواجهة الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام نادي ستراسبورغ، حيث كان نجم “الخضر” بعيدا عن مستوياته المعروفة، والانطباع الجيّد الذي تركه مع ليل منذ انضمامه إليه خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وكان أنصار النادي الفرنسي اختاروا آدم وناس أحسن لاعب في الفريق خلال الشهر الماضي، كما اختير هدفه في مرمى نادي تولوز الأفضل في الدوري الفرنسي خلال نفس الشهر، حسب عملية التصويت التي أطلقها الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم “الليغ 1” على “تويتر”، في وقت وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بواحد من أفضل اللاعبين في “الليغ 1” منذ بداية الموسم الجاري.

ولم يظهر وناس (26 سنة) بالمستويات المعروفة عنه في مباراة ليل وستراسبورغ، حيث شارك اللاعب الجزائري بصفة أساسية خلال الفوز الذي حققه ليل بنتيجة 3-0، لكنه اكتفى باللعب لمدة 63 دقيقة قبل استبداله، وصنفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اللاعب آدم وناس كثاني أسوأ اللاعبين في فريقه بـ4 درجات فقط من 10، ورغم التقييم السيء والانتقادات، إلا أن وناس نال إشادة مدربه باولو فونسيكا، الذي أكد أنه ينوي الإبقاء عليه كركيزة في خط الهجوم، نظرا لقدراته الكبيرة.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لصحيفة “ويست فرانس” بخصوص مردود النجم الجزائري: “وناس وصل إلى النادي في وقت كنا في حاجة ماسة لخدمات لاعب بنفس مؤهلاته، هو قادر على صناعة الفارق بمجهود فردي، ولديه رغبة دائمة في استفزاز المدافعين والتوغل داخل منطقة جزاء الخصم”، وأضاف: “وناس بالنسبة لي لاعب مختلف وموهوب، ويقدم أشياء جديدة للفريق في كل مرة، كما أنه لا يتردد في اتخاذ القرار الحاسم عندما تكون الكرة معه”، لكن النجم البرتغالي السابق لم يفوت الفرصة للحديث عن النقطة السلبية التي يجب على وناس تجاوزها، وهي تلك المتعلقة بجاهزيته البدنية، حيث قال بهذا الشأن: “يجب على وناس أن يطور لياقته البدنية، وحينها سيصبح أفضل بكثير”.

يجدر الذكر أن آدم وناس شارك منذ انضمامه إلى نادي ليل في 6 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحد.