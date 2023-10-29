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رياضة

مدرب ليل يتغنى ببن طالب

ط. بوغراب
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مدرب ليل يتغنى ببن طالب

أثنى مدرب نادي ليل الفرنسي باولو فونسيكا على الدولي الجزائري نبيل بن طالب، مشيدا بالقدرات الفنية والبدنية، معتبرا إياه اللاعب المثالي في وسط الميدان.

وصرح فونيسكا لموقع “لو بوتي ليلوا” المقرب من نادي ليل، قبل لقاء أمس أمام نادي موناكو قائلا: “بن طالب لاعب قوي جدا، هو قادر على الضغط والعدوانية، ولهذا هو مهم من الناحية الدفاعية، وبسببه أصبح وسط ميداننا أكثر كفاءة مع بن طالب في هذا الصدد.”

واعتبر مدرب ليل أهمية بن طالب، معتبرا إياه القطعة الأهم في تشكيلة ليل هذا الموسم، هو لاعب الوسط المثالي، وأنه كان الاسم الأول الذي أراده في فترة التحويلات الصيفية الماضية.

يذكر أن بن طالب غاب عن تربص الخضر السابق، لكنه سيكون مرشحا بقوة للتواجد في تشكيلة الخضر خلال التربص المقبل شهر نوفمبر الداخل، حيث يعتبر قطعة مهمة في خيارات جمال بلماضي.

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