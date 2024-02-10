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رياضة

مدرب ليل يشيد بوناس قبل مواجهة باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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مدرب ليل يشيد بوناس قبل مواجهة باريس سان جيرمان
أرشيف
آدم وناس

أشاد مدرب نادي ليل الفرنسي، بابلو فونسيكا، بالأداء الذي يقدمه الدولي الجزائري آدم وناس، خلال الفترة الأخيرة.

وأشار مدرب ليل خلال مؤتمر صحفي نشطه الجمعة، إلى أن تواجد وناس، في مباراة باريس سان جيرمان سيكون مفيدا للغاية بالنسبة للفريق.

وقال فونسيكا: “وناس كان العنصر الأكثر خطورة هجوميا خلال مباراتنا الأخيرة في الكأس أمام ليون، كما دافع بشكل جيد أيضا، أتمنى أن يستمر الأمر على هذا المنوال”.

وردّ مدرب ليل، على سؤال يتعلق بمدى قدرة وناس على خوض ثالث مباراة في ظرف أسبوع كأساسي، وقال: “سأتحدث معه لمعرفة ما إذا كان جاهزا لخوض المباراة الثالثة، إنه مهم للغاية بالنسبة لفريقنا، ومن الجيّد أن يكون جاهزا”.

ويواجه نادي ليل، سهرة السبت بداية من الساعة التاسعة مضيّفه باريس سان جيرمان، بملعب “حديقة الأمراء”، لحساب الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

ويحتل نادي ليل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، فيما يتصدر النادي الباريسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني، نادي نيس.

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