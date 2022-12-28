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رياضة

مدرب ليل يعلن غياب وناس عن مباراة كليرمون فوت

عمر سلامي
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مدرب ليل يعلن غياب وناس عن مباراة كليرمون فوت
ح.م
آدم وناس

أعلن مدرب ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، عن غياب الدولي الجزائري آدم وناس عن مباراة النادي أمام كليرمون فوت، لحساب الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وقال فونسيكا خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: “آدم وناس سيغيب عن القائمة المعنية بالتنقل إلى كليرمون “.

وعن سبب غياب وناس عن مباراة كليرمون فوت، قال مدرب ليل: “وناس يعاني من الزكام، وفضلنا إراحته ليستعيد عافيته سريعا، حتى يكون جاهزا معنا في المباريات القادمة”.

ويعد آدم وناس ركيزة أساسية في صفوف نادي ليل، منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الحالي.

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