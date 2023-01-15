مدرب ليل يقول إن إصابة آدم الوناس خطيرة

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس بعد ظهيرة الأحد لِإصابة، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان بعد ثمان دقائق فقط من انطلاق المباراة.

حدث ذلك خلال مباراة فريق ليل والضيف نادي تروا، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة الفرنسية.

وحاول آدم الوناس التقاط كرة سدّدها أحد زملائه في فريق ليل نحو شباك نادي تروا، فتعثّر وسقط أرضا خلف المرمى.

وفي تصريحات للصّحافة الفرنسية عقب نهاية المباراة، قال التقني باولو فونسيكا مدرب فريق ليل: “لا أعرف مدّة الغياب، لكن المُعطيات الأولّية تقول لي إن إصابة آدم الوناس خطيرة. عموما، ننتظر نتائج الفحص الطبي المُعمّق هذا الإثنين”.

وانتهت هذه المباراة بِفوز فريق ليل بِنتيجة عريضة (5-1).