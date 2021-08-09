مدرب ليون الفرنسي يشيد بإسلام سليماني “المنقذ”

رغم أنه أخرجه من حساباته الأساسية

تساؤلات بخصوص طريقة معاملة بوش للمهاجم الجزائري

أشاد مدرب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الهولندي بيتر بوش، بالنجم الجزائري، إسلام سليماني، بعد أن كان الأخير وراء إنقاذ النادي الفرنسي من الخسارة في الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي، عندما سجل هدف التعادل (1-1) أمام نادي ستاد بريست دقيقتين بعد دخوله في المرحلة الثانية من المباراة، التي جرت السبت الفارط، وانتهت بذات النتيجة.

وكان سليماني اكتفى بالمشاركة بديلا في لقاء ستاد بريست، في تكرار للتجربة التي عاشها خلال فترة التحضيرات الموسمية والمباريات الودية، حيث لا يعوّل عليه مدرب أولمبيك ليون بصفة أساسية رغم تألقه اللافت، وتسجيله العديد من الأهداف خلال الوديات الماضية، تألق سليماني في مباراة ستاد بريست أجبر مدرب أولمبيك ليون، الهولندي بيتر بوش، على الإشادة به، وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الفرنسي: “لقد كنا أفضل خلال الشوط الثاني، إسلام سليماني ولوكاس باكيتا لاعبان جيّدان..”، مضيفا: “نلاحظ بسرعة الجودة التي يتمتع بها اللاعبان”، اعتراف بوش بإمكانات مهاجم منتخب الجزائر لا يعكس على الإطلاق المعاملة، التي يخصه بها، بدليل أنه خارج من حساباته الأساسية، وهو يضغط حتى على إدارة النادي من أجل جلب مهاجم، كما وصفه، من العيار الثقيل قبل غلق سوق التحويلات الصيفية، ما يبرز عدة ثقته في قدرات النجم الجزائري.

إلى ذلك، كان سليماني أنهى فترة التحضيرات هدافا للفريق برصيد أربعة أهداف، رغم أنه شارك بديلا في أغلب المباريات التي لعبها الفريق الفرنسي (6..سليماني شارك في 5 فقط)، ما يؤكد حسه التهديفي الكبير وفعاليته رغم عدم ثقة المدرب الهولندي الجديد لليون، بيتر بوش، حيث كان سجل هدفا في اللقاء الودي أمام بورتو البرتغالي، (آخر مباراة ودية)، في مباراة شارك فيها بديلا وخسرها فريقه بخمسة أهداف لثلاثة، وتفوق الجزائري في الأرقام على نجم الهجوم الأول، موسى ديمبيلي، الذي سجل 3 أهداف فقط، في حين سجل حسام عوار والكاميروني توكو إيكومبي هدفين.

ويتساءل متابعو الدوري الفرنسي وجماهير نادي أولمبيك ليون بخصوص الطريقة التي سيتعامل بها المدرب الهولندي مع سليماني، وعلى وجه التحديد خلال المباريات المقبلة، خاصة أن الأرقام في صالح الجزائري، أم أن الأخير سيحظى بنفس المعاملة التي لقيها من مدرب الفريق الموسم الماضي، رودي غارسيا.