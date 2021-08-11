مدرب ليون الفرنسي يضغط على سليماني بمهاجم إيراني

رغم تألق الدولي الجزائري وتصدره قائمة هدافيه

يواصل مدرب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الهولندي بيتر بوش، الضغط على الدولي الجزائري، إسلام سليماني، رغم التألق اللافت لهداف “الخضر” مع النادي الفرنسي خلال الفترة التحضيرية وفي أول مباراة من الدوري الفرنسي وتفرده بصفة هداف النادي الأول لحد الآن، عندما أصر على ضم مهاجم إضافي من العيار الثقيل، على حد وصفه، ما سيقلل من أدوار سليماني المتقلصة حاليا في دور البديل.

وكان مدرب ليون قلّص أدوار سليماني في نادي أولمبيك ليون إلى مهمات احتياطية رغم تألقه المستمر منذ الموسم الماضي، على اعتبار أن مدرب نادي أجاكس أمستردام الهولندي السابق دخل بقناعة بأن هداف “محاربي الصحراء” لا يدخل ضمن فلسفته الكروية القريبة من قناعات مدرب موناكو السابق، روبرت مورينو، الذي كان أبعد سليماني من التشكيل الأساسي لنادي الإمارة عند وصوله رغم أنه كان هداف النادي الأول.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن إدارة نادي أولمبيك ليون وبتوصية من المدرب الهولندي، دخلت في مفاوضات مع الدولي الإيراني، صاردار أزعموم، نجم نادي سان بيترسبورغ الروسي، من أجله ضمه إلى النادي قبل غلق سوق التحويلات الصيفية، ويرى بوش بأن هذا المهاجم ينسجم تماما مع المهاجم الفرنسي، موسى ديمبيلي، الأساسي رقم واحد في حسابات بوش، ما يعني بأن سليماني قد يتحول إلى خيار ثالث أو حتى رابع.

إلى ذلك، توقع نفس المصدر بأن يجد ليون صعوبة في ضم المهاجم الإيراني لأن النادي الروسي حدد مبلغ 20 مليون يورو لبيعه، في وقت لا يملك فيه النادي الفرنسي القدرة المالية للاستجابة لمثل هذه العروض، ورغم ذلك حضّر ليون والمدرب بوش خيارات أخرى، تؤكد للمرة الألف بأن المدرب الهولندي لا يفكر في منح الفرصة كاملة لسليماني، حتى ولو أن الأخير أنقذه في لقاء الجولة الأولى كمن الدوري الفرنسي عندما أدرك التعادل أمام نادي ستاد بريست دقيقتين فقط بعد دخوله، وهي معطيات قد تعقد وضعية النجم الجزائري.