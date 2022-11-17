مدرب مالي: “قدمنا مباراة جيدة والتعادل مستحق”

قال مدرب منتخب مالي إريك سيكو شيلي، أن التعادل المحقق في المباراة الودية أمام الجزائر كان مستحقا، بالنظر إلى المردود الذي قدمه لاعبوه خاصة في الشوط الثاني.

وأكد مدرب منتخب النسور المالية، في تصريح له، للصفحة الرسمية للإتحاد المالي لكرة القدم، على “فايسبوك”، أن مواجهة الجزائر كانت اختبارا جيدا، رغم الغيابات الكثيرة.

وأضاف سيكو شيلي: “خضنا مواجهة من المستوى العالي، ورغم عدم دخولنا الجيد في المباراة، بسبب الضغط، وقصر فترة التحضير، إلا أننا حاولنا في الشوط الثاني، خلق أكبر عدد من الفرص، لذلك أعتقد بأن التعادل منطقي بالنسبة للمنتخبين”.

وتابع مدرب منتخب مالي: “على العموم المباراة كان مستواها متوسطا، وسنواصل العمل والتحضير الجيد”.