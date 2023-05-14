مدرب مالي: نعرف منتخب المغرب جيدا وهدفنا التأهل والتتويج

قال مدرب منتخب مالي، سومايلا كوليبالي، أنه بعد تحقيق الهدف المتمثل في التأهل للمونديال، فإن الهدف الآن هو التأهل إلى النهائي والتتويج بلقب كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وقال كوليبالي في الندوة الصحافية التي تسبق اللقاء: “نعرف منتخب المغرب، لقد واجهناه في مبارتين وديتين خلال التحضيرات، ولدينا الإستراتيجية اللازمة، لهذه المباراة”.

وأضاف: “سنطبق طريقتنا في اللعب، وسنبحث عن التأهل، ورغم أنه لم يكن لدينا الوقت الكافي للاسترجاع مقارنة بالمنتخب المغربي، لكن مثلما أقول دائما كرى القدم لدى الشبان لديها نكهتها الخاصة، وإن شاء الله يؤكد لاعبونا طموحهم على أرضية الميدان”.

وأضاف مدرب مالي: “حققنا هدف التأهل إلى المونديال، والآن، سنبحث عن التأهل أمام المغرب، وبعدها نسعى لتحقيق هدف آخر وهو التتويج باللقب”.

ويواجه منتخب مالي نظيره المغربي، سهرة الأحد، بداية من الساعة الثامنة، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لحساب نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الجارية بالجزائر.