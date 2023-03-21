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رياضة

مدرب محلي لقيادة الزمالك في المرحلة المقبلة

عمر سلامي
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مدرب محلي لقيادة الزمالك في المرحلة المقبلة
ح.م
لاعبو الزمالك المصري

أكد عضو مجلس الإدارة، والقائم بأعمال رئيس نادي الزمالك،  سليمان وهدان، أن خليفة المدرب فيريرا، سيكون مدربا محليا.
وقال وهدان، في تصريح لقناة “أون تايم سبورتس”: “سيتم التعاقد مع مدرب محلي لإعادة ترتيب الأوضاع وبناء الفريق، لكن لن نفصح عن المفاوضات، وخلال 48 ساعة ستتلقى الجماهير أنباء سعيدة”.

وأضاف: “تم الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد، وهناك العديد من المدربين المصريين المحترمين، ونسعى لتواجد مدير فني يمكنه تحمل المسؤولية ويمتلك سيرة ذاتية جيدة وحقق بطولات”.

كما أكد وهدان أن : “هناك لائحة عقوبات في الزمالك، وستسلط عقوبات مالية على اللاعبين، لأننا تعاقدنا معهم من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق البطولات”.

ورشحت مؤخرا عدة أسماء لقيادة العارضة الفنية للزمالك في مقدمتها المدرب خالد جلال.

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