مدرب مرسيليا يُرهق كاهل غويري بِمُهمّتَين

علي بهلولي
يبدو أن التقني الإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي، يُريد “استنزاف” اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، قال المدرب روبيرتو دي زبيري: “التوقعات تبدو بسيطة.. أطلب منه (غويري) أن يخوض المقابلات كصانع ألعاب ويسجل كصانع ألعاب. الأمر ليس سهلا، لكنه يمتلك الصفات اللازمة للعب مع زملائه كصانع ألعاب. في دوره كصانع ألعاب، عليه أن يبذل جهدا كبيرا، عليّ مساعدته ليكون لاعبا يُسجل بِاستمرار، قنّاصا، إنها سمة من سمات كرة القدم”.

وكان الشائع في كرة القدم أن صاحب منصب صانع ألعاب يرتدي القميص رقم “10”، ويقوم بِتموين المهاجمين بِالكرات التهديفية. ولكن دي زيربي يُريد من غويري تأدية دورَين دفعة واحدة: صانع ألعاب (رقم “10”) ومهاجم قنّاص (رقم “9”)!

ولا يملك أولمبيك مرسيليا صانع ألعاب حقيقي، وكان الأولى من المدرب دي زيربي مطالبة الإدارة بِجلب لاعب يشغل هذا المركز، بدلا من تكليف غويري بِمهمّتَين شاقّتَين.

ويرتدي اللاعب الدولي الإنجليزي مايسون غرينوود القميص رقم “10” في فريق مرسيليا، ولكن بدا وأنه بعيدا عن المفهوم الكلاسيكي لِهذه المنصب. مثلما كان متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر يحمل رقم “4” في الميلان الإيطالي، وهو لا ينتمي إلى مركز قلب دفاع.

ويُواجه أولمبيك مرسيليا خارج القواعد نادي ران هذا الجمعة، بِرسم الجولة الأولى من عمر بطولة فرنسا للموسم الجديد.

