مدرب منتخب أقل من 20 سنة يصفع لاعبيه ويثير جدلا كبيرا (فيديو)

أثار مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين مانع جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صفع لاعبيه خلال مباراة تونس.

واختلفت التعليقات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لما قام به المدرب مانع، الذي كان يهدف لتهدئتهم بعد مشاحنات مع لاعبي تونس ، وبين معارض لما قام به.

ويرى البعض أن ما قام به المدرب أمر عادي، جاء في سياق تهدئة الأمور، وجسد شخصية المربي.

في حين تعالت الأصوات المنددة بتصرف المدرب مانع، حيث جاء في إحدى التعليقات: ” المدرب الذي يتحكم في لاعبيه بالضرب في هذا الزمان ليس بالمدرب المربي، وعلى الفاف إنهاء عقده”.

ووصف البعض مقطع الفيديو الذي نشره موقع “سبور تيم” والذي تم تداوله على نطاق واسع، بالصادم.

⭕الناخب الوطني 🇩🇿 لأقل من 20 سنة، ياسين مانع يصفع لاعبيه أمام أنظار الجميع لتهدئة الوضع بعد المشاحنات مع لاعبي المنتخب التونسي 🇹🇳

⭕ مارأيكم في هذا التصرف ؟؟ pic.twitter.com/Xdj05qnkEZ — El Capitano⭐ (@spuerlilo) March 23, 2024

وانهزم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة في مباراته الثانية أمام المنتخب التونسي، بثلاثة أهداف لهدفين، في إطار الدورة الودية التي تحتضنها الجزائر.