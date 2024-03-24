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رياضة

مدرب منتخب أقل من 20 سنة يصفع لاعبيه ويثير جدلا كبيرا (فيديو)

عمر سلامي
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مدرب منتخب أقل من 20 سنة يصفع لاعبيه ويثير جدلا كبيرا (فيديو)
ح.م
ياسين مانع يصفع لاعبيه ويثير جدلا كبيرا

أثار مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين مانع جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صفع لاعبيه خلال مباراة تونس.
واختلفت التعليقات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لما قام به المدرب مانع، الذي كان يهدف لتهدئتهم بعد مشاحنات مع لاعبي تونس ، وبين معارض لما قام به.

ويرى البعض أن ما قام به المدرب أمر عادي، جاء في سياق تهدئة الأمور، وجسد شخصية المربي.

في حين تعالت الأصوات المنددة بتصرف المدرب مانع، حيث جاء في إحدى التعليقات: ” المدرب الذي يتحكم في لاعبيه بالضرب في هذا الزمان ليس بالمدرب المربي، وعلى الفاف إنهاء عقده”.

ووصف البعض مقطع الفيديو الذي نشره موقع “سبور تيم” والذي تم تداوله على نطاق واسع، بالصادم.

وانهزم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة في مباراته الثانية أمام المنتخب التونسي، بثلاثة أهداف لهدفين، في إطار الدورة الودية التي تحتضنها الجزائر.

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