مدرب منتخب السعودية يستقيل

استقال التقني الفرنسي هيرفي رونار من تدريب منتخب السعودية لِكرة القدم، سهرة الثلاثاء.

وقاد رونار منتخب السعودية في مقابلته الودّية أمام الضّيف البوليفي، والتي انتهت بِخسارة لاعبيه بـ (1-2)، ثم قرّر الرّحيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية على لسان مسؤول في اتحاد الكرة السعودي، قوله إن هيئته لم تستطع إقناع التقني رونار بِالبقاء، لِأنّه أصرّ على ترك منصبه.

وكان هيرفي رونار (54 سنة) قد استهلّ مهام تدريب منتخب السعودية في جويلية 2019، وبعد ثلاثة أعوام مدّد العقد حتى صيف 2027. لكن التقني الفرنسي فضّل الاستقالة قبل الآوان.

ووفقا لِتقارير صحفية محلّية، فإن هيرفي رونار تلقّى في بلاده عرضا لِتدريب المنتخب الفرنسي النّسوي، الذي يستعدّ لِخوض مونديال الإناث بِأستراليا وزيلاندا الجديدة ما بين جويلية وأوت المقبلَين.