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رياضة

مدرب منتخب السودان: الفوز على الجزائر يمهد الطريق نحو الدور الثاني

سليم.ع
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مدرب منتخب السودان: الفوز على الجزائر يمهد الطريق نحو الدور الثاني
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مدرب منتخب السودان الفرنسي هوبير فيلود

قال مدرب منتخب السودان الفرنسي هوبير فيلود، أن الفوز على المنتخب الجزائري في المباراة الأولى سيمهد الطريق أمام منتخب صقور الجديان نحو الدور الثاني من كأس العرب.

وأضاف فيلود في تصريحات له : “نتواجد في مجموعة صعبة، وتنتظرنا مواجهات قوية، لأن مجموعتنا تضم الجزائر ومصر ولبنان”.

وقال المدرب الفرنسي: “إذا ما فزنا بالمباراة الأولى، أمام الجزائر، سوف نركز بقوة على التأهل للدور الثاني من البطولة”.

وعبّر فيلود عن إرتياحه للمستوى الذي بلغه المنتخب السوداني، حيث قال: “اللاعبون وصلوا إلى مرحلة جيدة من الأداء والانسجام خصوصا في مباراتنا الأخيرة بتصفيات المونديال أمام غينيا بيساو”.

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