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رياضة

مدرب منتخب المبارزة يستغيث بِالسلطات العمومية

علي بهلولي
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مدرب منتخب المبارزة يستغيث بِالسلطات العمومية

وجّه التقني نسيم برناوي مدرب المنتخب الوطني للمسايفة، الثلاثاء، نداءً إلى السلطات العمومية لِمساعدته رفقة مبارزيه في الدخول إلى أرض الوطن.

ويُقيم الفوج الأوّل من مبارزي المنتخب الوطني للمسايفة حاليا بِتونس، بعد عودتهم من إيطاليا حيث أجروا هناك معسكرا إعداديا تحضيريا لِأولمبياد طوكيو 2021 واستحقاقات أخرى رسمية.

وتفاجأ عناصر المنتخب الوطني للمسايفة بِمنعهم من قبل شرطة الحدود، من الدخول إلى أرض الوطن الأحد الماضي، بِحجّة عدم امتلاكهم تصريحا من قبل وزارة الداخلية، وبِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا” عبر أرجاء المعمورة.

وقال المدرب الوطني نسيم برناوي في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو في الشبكة العنكبوتية، أن أفراد المنتخب الوطني يملكون تصريحا من قبل وزارة الشباب والرياضة، يُفترض أنه يسمح لهم من الدخول إلى أرض الوطن. مُشيرا إلى أن فوجا آخرَ من مبارزي المنتخب الوطني مازالوا يُقيمون بِإيطاليا، وبرمجوا دخولهم إلى الجزائر عبر تونس هذا الأربعاء.

وناشد المدرب الوطني لِمنتخب المسايفة نسيم برناوي السلطات العمومية، بِالتدخّل لِتحييد هذا العائق.

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