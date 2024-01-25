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رياضة

مدرب منتخب تونس يستقيل بعد الخروج المخيّب من “الكان”

عمر سلامي
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مدرب منتخب تونس يستقيل بعد الخروج المخيّب من “الكان”
أرشيف
جلال القادري

أعلن المدرب جلال القادري استقالته من تدريب المنتخب التونسي بعد الخروج المخيّب من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وقال جلال القادري بعد مواجهة جنوب إفريقيا : “لدي عقد مع المنتخب ينتهي في حال عدم بلوغ نصف نهائي هذه البطولة القارية”، مضيفا “هذا عقدي وهذا قراري”.

وأضاف القادري: “أتحمل المسؤولية، اجتهدنا وقدمنا كل ما نستطيع أن نقدمه.. المجموعة كانت لديها الرغبة في الذهاب بعيدا في هذه البطولة، لكننا لم نوفق”.

وقاد القادري منتخب تونس في 27 مباراة وحقق 14 فوزا و7 تعادلات و6 هزائم.

وغادر منتخب تونس دور المجموعات، بعدما عجز عن تحقيق الفوز أمام جنوب إفريقيا، واكتفى بالتعادل السلبي .

وتأهلت عن المجموعة مالي وجنوب إفريقيا، وناميبيا مع أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

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