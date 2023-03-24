مدرب منتخب جنوب أفريقيا “هوغو بروس” ينتقد المغرب

انتقد مدرب منتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس الذي سبق له وأن درب في الجزائر عديد الأندية على غرار شبيبة القبائل، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب المغرب قبل مباراتي فريقه ضد ليبيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023”.

وتضم مجموعة جنوب أفريقيا كل من المغرب وليبيريا وزيمبابوي، لكن وبسبب قرار الإيقاف بحق الاتحاد الزيمبابوي، فإن المجموعة باتت تضم ثلاثة منتخبات فقط، وفاز فيها منتخب أسود الأطلسي في مباراتين ليصل إلى ست نقاط ويضمن التأهل لنهائيات البطولة. وأوضح بروس في تصريحات صحفية: “بداية الأمر أن تكون هناك مجموعة بـ 3 منتخبات فقط هو أمر سيء”. وواصل: “أما أن نخوض مباراتين فاصلتين في مشوارنا للتأهل أمام ليبيريا في المغرب، فهذا أمر لا يحدث إلا في أفريقيا”. وأضاف: “أتفهم أن ليبيريا لا تمتلك ملاعب مُعتمدة من الفيفا، لكن ليس معنى ذلك أن يكون البديل هو المغرب. كما أكد مدرب الكاميرون السابق المتوج مع الأسود بلقب كأس أمم أفريقيا 2017، أن المجموعة الحالية لمنتخب جنوب أفريقيا هي الأفضل منذ توليه المهمة في جوان 2021، مؤكداً ثقته في قدرة “بافانا بافانا” في تحقيق الانتصار والتأهل للنهائيات.