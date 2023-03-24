-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب منتخب جنوب أفريقيا “هوغو بروس” ينتقد المغرب

الشروق الرياضي
  • 1534
  • 0
مدرب منتخب جنوب أفريقيا “هوغو بروس” ينتقد المغرب

انتقد مدرب منتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس الذي سبق له وأن درب في الجزائر عديد الأندية على غرار شبيبة القبائل، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب المغرب قبل مباراتي فريقه ضد ليبيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023”.

وتضم مجموعة جنوب أفريقيا كل من المغرب وليبيريا وزيمبابوي، لكن وبسبب قرار الإيقاف بحق الاتحاد الزيمبابوي، فإن المجموعة باتت تضم ثلاثة منتخبات فقط، وفاز فيها منتخب أسود الأطلسي في مباراتين ليصل إلى ست نقاط ويضمن التأهل لنهائيات البطولة. وأوضح بروس في تصريحات صحفية: “بداية الأمر أن تكون هناك مجموعة بـ 3 منتخبات فقط هو أمر سيء”. وواصل: “أما أن نخوض مباراتين فاصلتين في مشوارنا للتأهل أمام ليبيريا في المغرب، فهذا أمر لا يحدث إلا في أفريقيا”. وأضاف: “أتفهم أن ليبيريا لا تمتلك ملاعب مُعتمدة من الفيفا، لكن ليس معنى ذلك أن يكون البديل هو المغرب. كما أكد مدرب الكاميرون السابق المتوج مع الأسود بلقب كأس أمم أفريقيا 2017، أن المجموعة الحالية لمنتخب جنوب أفريقيا هي الأفضل منذ توليه المهمة في جوان 2021، مؤكداً ثقته في قدرة “بافانا بافانا” في تحقيق الانتصار والتأهل للنهائيات.

مقالات ذات صلة
قطار مولودية وهران يتّجه للخروج من النّفق المُظلم

قطار مولودية وهران يتّجه للخروج من النّفق المُظلم

شعيبي: “أشكر الجمهور الجزائري على مساندته لنا وسنبذل كل مجهودانا لإسعاده”

شعيبي: “أشكر الجمهور الجزائري على مساندته لنا وسنبذل كل مجهودانا لإسعاده”

مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

أجاكس أمستردام يريد رامز زروقي

أجاكس أمستردام يريد رامز زروقي

محرز يتجاوز بلومي وماجر

محرز يتجاوز بلومي وماجر

إدارة الساورة تقيل جاليت وتبحث عن مدرب جديد

إدارة الساورة تقيل جاليت وتبحث عن مدرب جديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد