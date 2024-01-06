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رياضة

مدرب منتخب طوغو يعلّق بعد الهزيمة أمام “الخضر”

عمر سلامي
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مدرب منتخب طوغو يعلّق بعد الهزيمة أمام “الخضر”
ح.م
كوبادجا قادر

قال مدرب منتخب طوغو للمحليين كوبادجا قادر، إن تشكيلته لعبت أمام منافس قوي يزخر بلاعبين يملكون إمكانيات فردية كبيرة.
وأضاف كوبادجا في ندوة صحفية عقب المباراة التي حسمها “الخضر” بثلاثية نظيفة: “واجهنا منتخبا قويا، لقد حذرت اللاعبين قبل المباراة من الكرات الثابتة ودفعنا ثمن الأخطاء غاليا”.

وتابع: “المنافس اعتمد على أسلوب واحد في الهجوم ومع ذلك لم نتمكن من الوقوف في وجهه بسبب عدم جاهزيتنا، ومنتخب
الجزائر بإمكانه الذهاب بعيدا في الكان”.

وفاز المنتخب الوطني على منتخب طوغو للمحليين بثلاثية نظيفة، بفضل ثنائية بن سبعيني وهدف سليماني.

ويخوض رفقاء محرز ثاني مباراة ودية لهم في تربص الطوغو، هذا الثلاثاء أمام بورندي، قبل التنقل إلى بواكي بكوتديفوار لمواصبلة التحضير لدخول غمار كأس أمم إفريقيا.

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