مدرب منتخب غينيا يعلّق بعد التعادل مع المنتخب الجزائري (فيديو)

عمر سلامي
  • 1404
  • 0
مدرب منتخب غينيا يعلّق بعد التعادل مع المنتخب الجزائري (فيديو)
ح.م
مدرب غينيا باولو دوارتي

أشاد مدرب منتخب غينيا، باولو دوارتي، بلاعبيه عقب التعادل مع المنتخب الجزائري، في إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مدرب غينيا في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: “كانت لدينا أربعة فرص سانحة للتسجيل، في حين المنتخب الجزائري خلق ثلاثة فرص خطيرة”.

وأضاف باولو دوارتي: “واجهنا منتخبا قويا وخطيرا، لذلك اعتمدنا على الطريقة اللازمة للحد من خطورته”.

وتابع مدرب منتخب غينيا: “كنا ندرك نقطة قوة المنافس، نعرف الخطورة التي يشكلها عمورة على الجهة اليسرى، ولحسن الحظ أقحمه المدرب كقلب هجوم”.

وانتهى اللقاء الذي جمع منتخب غينيا، بـ”الخضر” بنتيجة التعادل السلبي.

وخرج منتخب غينيا رسميا من سباق المونديال بعد التعادل، في حين رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا وموزمبيق.

ويكفي المنتخب الوطني الحصول على ثلاث نقاط في المواجهتين المتبقيتين أمام الصومال وأوغندا لحسم تأهله إلى مونديال 2026 .

