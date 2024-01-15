مدرب منتخب مصر يعلّق على التعثر أمام موزمبيق

قال مدرب منتخب مصر، روي فيتوريا، إن سبب تعثر الفراعنة في أول خرجة لهم في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، هو فقدان التركيز.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة موزمبيق، التي انتهت بهدفين لمثلهما: “واجهنا فريقا جيدا وسريعا، لابد أن نكون في قمة تركيزنا، فقدنا التركيز لدقائق قليلة فاستقبلنا هدفين”.

وأكد المدرب البرتغالي أن منتخب مصر مازال يحتفظ بكامل حظوظه للتأهل للدور الثاني، رغم التعادل المخيّب مع موزمبيق.

وكاد المنتخب المصري أن يتعرض لخسارة مدوية قبل أن يمنحه قائده محمد صلاح هدف التعادل، من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويتصدر الرأس الأخضر المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بعد فوزها على غانا، ويحتل منتخبا مصر وموزمبيق المركز الثاني والثالث بنقطة واحدة، في حين يحتل منتخب غانا المركز الأخير من دون رصيد.

وتواجه مصر في الجولة الثانية منتخب غانا، الخميس المقبل، وتواجه موزمبيق، منتخب الرأس الأخضر في اليوم الموالي.