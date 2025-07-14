مدرب من البوسنة لِشباب قسنطينة

انتدبت إدارة نادي شباب قسنطينة تقنيا من البوسنة والهرسك، مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وهكذا سيُشرف التقني روسمير سفيكو على تدريب فريق شباب قسنطينة، خلفا لِخير الدين مضوي الذي شغل نفس المنصب في الموسم المنقضي.

ومارس البوسني روسمير سفيكو (53 سنة) رياضة كرة القدم في منصب متوسط ميدان، وارتدى أزياء أندية محلية، وأيضا فرق من بلجيكا والإمارات.

وفي عام 2004، باشر روسمير سفيكو مهنة التدريب، وأشرف على العارضة الفنية لأندية محلية وأخرى عربية. كما درّب منتخب البوسنة والهرسك صنف أقل من 21 سنة.

ويُشير تاريخ ماي الماضي، إلى موعد نهاية عمله التدريبي مع نادي الكاظمة الكويتي.

ويحمل روسمير سفيكو في جعبته التدريبية 6 تتويجات في البوسنة والكويت، كما يحوز شهادة التدريب “برو” التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي أعلى ديبلومات هذه المهنة الرياضية.